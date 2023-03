Larissa Manoela e Anitta: Confira famosas que mostraram a força nas redes sociais

As famosas mostraram a força, tanto física quanto emocional, das mulheres nas redes sociais

No Brasil, o que não falta para celebrar o Dia das Mulheres é a força das famosas, que exalam seu poder e sua garra na internet. Fonte de inspiração para as futuras gerações, elas deixaram um legado como mulheres fortes no meio artístico, musical, esportivo e materno. De Larissa Manoela a Anitta, confira algumas das mulheres que já mostraram a sua força, tanto física quanto emocional, nas redes sociais:

LARISSA MANOELA

Larissa Manoela (22), que estreou carreira na televisão desde cedo, está noiva de André Luiz Frambach (26). Apesar do romance, ela já enfrentou momentos difíceis na vida amorosa. Em 2020 , a atriz passou o dia dos namorados sozinha e, decidiu compartilhar momentos sensíveis nas redes. Ela publicou uma foto sua chorando, mostrando que revelar as emoções também a torna uma mulher forte. "Faz parte", escreveu ela.

REBECA ANDRADE

Rebeca Andrade (23), a famosa ginasta que levou o nome do Brasil no esporte para o mundo, é um grande exemplo de força feminina. Com apenas 23 anos, a medalhista olímpica já venceu inúmeros campeonatos de ginástica e aguentou muitas lesões no meio do caminho. Ela se manteve forte e não desistiu da carreira dos sonhos, e continua a inspirar jovens atletas no Brasil com suas vitórias e seus treinos compartilhados em sua página do Instagram.

CLAUDIA RAIA

Claudia Raia (56), nome de peso do mundo da televisão brasileira, abalou as redes sociais com sua gravidez aos 56 anos. Apesar da idade e dos riscos, ela decidiu anunciar que estava à espera de seu terceiro filho pelas redes sociais. Compartilhando a jornada passo a passo com seus fãs, a mãe se mostrou um exemplo de força a seguir com a decisão, enfrentar muitas críticas e dar luz ao seu filho, Luca, depois dos 50.

