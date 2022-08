Larissa Manoela recorda fotos com André Luiz Frambach nos bastidores de 'Modo Avião'

"Época que éramos apenas excelentes parceiros de cena", disse Larissa Manoela ao publicar as fotos dos bastidores do filme

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 19h30

Nesta quinta-feira, 11, Larissa Manoela (21) aproveitou o dia de TBT para recordar algumas fotos que tirou nos bastidores da gravação do filme Modo Avião (2020), da Netflix, ao lado de André Luiz Frambach (25).

Na época em que os dois protagonizaram o filme, interpretando Ana e João, eles eram apenas bons amigos e dividiam momentos divertidos durante o trabalho. "#tbt da época que éramos apenas excelentes parceiros de cena, dávamos vida a Ana e ao João, fizemos um filme lindo na @netflixbrasil e você me dava uns sustos", disse a atriz no começo da legenda.

Em seguida, Larissa falou sobre o filme ter unido os dois e confessou que está com saudade do amado, já que ela está curtindo as férias na Itália. "O que o "Modo Avião" uniu nem a gente sabia que tempos depois ninguém separaria. Te amo & tô mortinha de saudade da gente", completou.

Após ver a publicação da amada, André se declarou nos comentários. "Meu respiro de felicidade. Meu Porto Seguro. Minha maior parceira de cena e de vida!!! Eu te amo muito", disse o ator, que atualmente está no ar na novela Cara e Coragem.

Confira as fotos de Larissa Manoela e André Luiz Frambach nos bastidores de Modo Avião:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Passeio na Itália

Larissa Manoela embarcou para mais um passeio turístico das férias, e desta vez, ela e os pais aproveitaram o dia em Pisa, na Itália. Nas redes sociais, a atriz abriu um álbum de fotos em frente a famosa torre e ostentou beleza e estilo ao mostrar o look escolhido para o passeio em família.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!