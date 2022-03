Após o challenge viralizar nas redes, 'Envolver', entrou no top de diversos países

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 11h37

Lançada no final de 2021, a música Envolver, deAnitta (28) ganhou um challenge especial nas redes sociais: "El paso de Anitta", que está viralizando nas redes.

Com direito a tutorial e tudo, Anitta ensinou como fazer o passo famoso das redes, e hoje a música conta com mais de 260 mil vídeos no TikTok.

Até Lele Pons entrou na onda e o vídeo postado ao lado de Anitta atingiu mais de 9 milhões de visualizações em menos de 24 horas.

Atualmente, Envolver está em 73º no Spotify Global, com 1,1 milhão de streamings na plataforma.

E recentemente, Anitta lançou um remix de Envolver em parceria com Justin Quiles, e se apresentou no palco do Premio Lo Nuestro.

Coreografia de 'Envolver', hit de Anitta, viraliza na web:

