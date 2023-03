Kelly Key faz 40 anos: “É o início da melhor fase da minha vida”

Kelly Key refletiu sobre a chegada dos 40 anos e afirmou que o tempo a ajudou a se conscientizar sobre seu futuro

Kelly Key está celebrando seu quadragésimo aniversário e fez uma reflexão sobre sua idade em conversa com o Gshow, afirmando que o tempo “lhe trouxe a consciência para decidir o que fazer da vida” a partir de agora.

“Me sinto tão preparada hoje, pronta para tantas coisas, e ainda ciente de que tenho muito ainda pra amadurecer. Arriscaria dizer que esse é o início da melhor fase da minha vida“, garantiu a dona do hit “Baba Baby”, que costuma ostentar o abdômen trincado nas redes sociais e que, por vezes, é conhecida como “irmã gêmea” da filha, Suzana Freitas (22).

A artista garante que valoriza muito mais a mudança por dentro: “O corpo é o que as pessoas enxergam primeiro, mas se impressionam por isso? Acho que impressionaria muito mais como as coisas mudaram aqui dentro, e a mudança é de dentro pra fora. Não tem jeito, vai muito além do físico, e com certeza eu sinto que mudou muita coisa hoje aos meus 40 anos, mas principalmente aqui dentro“.

Kelly Key não tem medo de envelhecer

Ainda sobre o corpo, Kelly admite que outras pessoas a cobram mais que ela mesma, mas diz que a rotina saudável tem a qualidade de vida como objetivo, principalmente.

“Acho que é assim que as pessoas têm que focar cada vez mais, olhar pro futuro, pensar na vida como um todo, não só um momento. Então eu me cuido bastante pensando no meu futuro, o ano todo", pontua a artista.

"Eu me sinto mais adequada hoje aos 40 do que aos 20. Automaticamente mais interessante, e aí mais bonita, né? Eu me cuido mais, como falei, e não trocaria meus 40 anos pelos 20 nunca”, diz Kelly sobre a idade.

Ao olhar para trás, a Kelly Key de 40 anos diz que agora está cheia de conselhos para a dos 20. “Ela era tão tímida, tinha tantos medos, sofreu tanto preconceito, teve tantas questões que ela não soube gerir, muitas vezes preferiu se omitir, não se colocar. Eu faria muita coisa diferente, com certeza. Assédio todas nós mulheres já sofremos e passamos por isso, infelizmente, em nossas vidas. Óbvio que sou feminista desde o dia em que nasci. Empoderada? Deixo isso para vocês, o que vocês acham?”, diz.