Jonathan Azevedo surpreende ao prestar homenagem no aniversário da mãe de seu filho

O ator Jonathan Azevedo prestou uma homenagem especial no aniversário de Maria Patricia Borges, mãe de seu filho

O ator Jonathan Azevedo usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Maria Patricia Borges, mãe de seu filho, Matheus Gabriel, de três anos, que completa mais um ano de vida nesta quarta-feira, 6.

No seu perfil oficial no Instagram, o artista, que interpreta Odilon na novela 'Terra e Paixão', da TV Globo, compartilhou uma sequência de cliques da aniversariante do dia, e fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para ela.

"Oi, pessoal! Hoje é um dia mais que especial na nossa família! Hoje é aniversário da mãe do Teteu... Maria Patrícia... Essa mulher que entrou na minha vida não só pra me dar o presente maior, que é o meu filho, mas também pra me ensinar muita coisa sobre respeito, sobre o presente, sobre futuro... E às vezes me ajuda a refletir até sobre o passado!", começou ele.

Em seguida, Jonathan elogiou a mãe de seu filho. "Então, quero aqui agradecer a você, Paty, que é essa mulher, essa fortaleza de sabedoria e de tudo de bom... E que tem a paciência de lidar não só comigo, como com meu filho também! (Mais louco deve ser lidar comigo, né?! E mais prazeroso com Teteu)", brincou.

O ator completou a homenagem se declarando. "Eu precisava vir aqui agradecer e dizer o quanto eu te amo e o quanto eu preciso de você nessa jornada pra cuidar desse gostosão! Muita paz! Um beijo no coração e parabéns por ser essa mulher foda!!! Beijo do pretão", finalizou.

Vale dizer que desde quando anunciou que seria pai pela primeira vez, Jonathan deixou claro que ele e Patricia eram 'apenas amigos'. "Ela é minha amiga. Já faz um tempo. Nunca tivemos um relacionamento sério, mas ficávamos às vezes. Aconteceu, ela engravidou e vamos cuidar desse filho com muito amor e respeito", declarou ele para o jornalista Leo Dias na época.

Afastado da novela

Jonathan Azevedo precisou ser afastado das gravações da novela das nove, Terra e Paixão, após testar positivo para a covid-19. Além dele, a atriz Tata Werneck, que interpreta seu par romântico na trama, também foi diagnosticada com a doeça.

Por precaução, ele se isolou em casa com os sintomas de resfriado, como já havia dito: "Estou com o corpo meio amuado, deve ser a academia porque parei de malhar três dias e voltei agora. Papai tá dodói! Meu corpo todo dolorido, estou sem energia".