João Figueiredo se declara para Sasha: ''Coração mais incrível que eu conheci''

Modelo Sasha Meneghel, filha de Xuxa, recebe homenagem do marido, João Figueiredo, em seu aniversário de 25 anos, e seguidores exaltam o casalzão

Nesta sexta-feira, 28, Sasha Meneghel está completando 25 anos de idade e João Figueiredo abriu o coração com uma linda homenagem para a amada, com quem oficializou a união em maio de 2021.

Em seu perfil no Instagram, João publicou cliques ao lado a herdeira de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, emociona Sasha com declaração

"Uma vez um amigo me disse que o dia do nosso nascimento, é Deus contando pro mundo que não teria o mundo sem a gente. Isso faz muito sentido quando eu penso em você. Pelo menos o meu mundo fez muito mais sentido quando você chegou nele… com amor, cor, muita graça, alegria, beleza, cumplicidade e se eu for citar tudo que você acrescenta, escreveria um livro", iniciou João.

"Você é de longe o coração mais incrível que eu conheci em toda minha vida, viver ao seu lado é o maior presente que eu poderia ganhar. Te amo pra todo sempre Sa, só te desejo muito paz, alegria e saúde pra eu continuar vendo você colorindo a vida por muuuuiitos e muitos anos. Te amo, parabéns", declarou ainda o cantor.

Mais cedo, João já havia feito um post sobre o aniversário de Sasha, que também ganhou declarações dos pais. "Meu orgulho, Amor de todas as minhas vidas. Você me faz a pessoa mais feliz cada vez que você sorri… Sua alegria é meu maior presente! E hoje eu queria te presentear com algo, mas nunca será digno de tanta gentileza, carinho e beleza que possui. Você é simplesmente linda por dentro e por fora… o que peço é que Deus te dê saúde e muitos momentos lindos ao lado do @joaofigueiredof. Te amo imensamente meu BB @sashameneghel. Feliz aniversário!", disse a apresentadora.

Confira:

Sasha 25 anos: De briga com a avó a boato sobre parte íntima; saiba curiosidades

Sasha Meneghel completa 25 anos na sexta-feira, 28, e vem recebendo diversas homenagens ao longo do dia. Filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, ela é casada desde 2021 com o cantor gospel João Figueiredo, a modelo já se tornou famosa no primeiro minuto de vida.

O nascimento de Sasha foi televisionado, e, na época, o Jornal Nacional dedicou mais de 10 minutos à reportagem. Bastante discreta quanto à vida pessoal, hoje ela vive nos Estados Unidos, onde se formou em moda na universidade Parsons School of Design.

Ela decidiu se formar em moda após avaliar se seguiria a carreira como jogadora de vôlei. Sasha defendeu o time de vôlei do Flamengo na adolescência e recebeu um convite para defender a seleção brasileira nas quadras.