Sasha 25 anos: De briga com a avó a boato sobre parte íntima, saiba curiosidades sobre a filha de Xuxa

Modelo e filha de Xuxa, Sasha celebra 25 anos nesta sexta-feira, 28

Sasha Meneghel completa 25 anos nesta sexta-feira, 28, e vem recebendo diversas homenagens ao longo do dia. Filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, ela é casada desde 2021 com o cantor gospel João Figueiredo, a modelo já se tornou famosa no primeiro minuto de vida.

O nascimento de Sasha foi televisionado , e, na época, o Jornal Nacional dedicou mais de 10 minutos à reportagem. Bastante discreta quanto à vida pessoal, hoje ela vive nos Estados Unidos, onde se formou em moda na universidade Parsons School of Design.

Ela decidiu se formar em moda após avaliar se seguiria a carreira como jogadora de vôlei. Sasha defendeu o time de vôlei do Flamengo na adolescência e recebeu um convite para defender a seleção brasileira nas quadras.

Além disso, Sasha não tem uma boa relação com a avó paterna, Beth Szafir. A má relação veio à tona quando Beth disse não sentir saudades da neta, e então, a filha de Xuxa proibiu a avó de citar seu nome no reality Os Szafirs, no estilo The Kardashians.

Um dos maiores boatos sobre Sasha diz respeito à sua anatomia. Durante muitos anos, fãs acreditaram que a filha de Xuxa teria nascido sem ânus, com uma rara anomalia. No ano de 2022 ela reagiu aos rumores e afirmou que ela mesma já chegou a acreditar.

"'Mãe, você está me escondendo alguma coisa e o povo sabe de algo que eu não sei?' Porque, na minha cabeça, eu sempre tive um", brincou ela, em entrevista ao podcast PodDelas. Ainda existem outras curisodades como sua grande amizade com Bruna Marquezine, e o fato de ela ter feito apenas um filme durante sua vida.

