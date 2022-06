Jéssica Ellen completa 30 anos e ganha bela homenagem de Dan Ferreira: "Dia mais especial!"

O ator Dan Ferreira prestou uma bela homenagem no aniversário de 30 anos de Jéssica Ellen

Dan Ferreira (30) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 16, para comemorar o aniversário de 30 anos da noiva, a atriz Jéssica Ellen.

O ator compartilhou no feed do Instagram uma foto em que a amada aparece deitada em sua cama e escreveu uma bela homenagem para ela, citando os 10 anos em que eles se conhecem.

"Trinta voltas ao redor do Sol do meu amor, minha companheira, minha amiga, minha mulher. Que dia mais especial! Nesse mesmo período há dez anos nos conhecíamos, e de lá pra cá eu pude acompanhar de perto, momentos lindos de transformação e muitas conquistas, primeiro como seu amigo, e nos últimos anos como seu amor", começou Dan.

"Jéssica, eu te desejo uma vida de ainda mais saúde, beleza, sabedoria e prosperidade, meu bem. Que Oxum, Xangô e todos que vieram antes de você sigam te protegendo e lhe conduzindo à transformação, ao progresso, à totalidade", acrescentou.

Dan completou a homenagem desejando que Jéssica realize todos os seus sonhos e se declarou. "Que seus sonhos já realizados, esse nosso que cresce dentro de você agora e todos os outros que ainda se realizarão, te façam sorrir e brilhar ainda mais. Feliz aniversário, meu amor. Eu te amo!", finalizou.

Vale lembrar que os atores estão à espera do primeiro filho. A atriz contou que descobriu a gestação entre os ensaios da Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão do Huck. Jéssica confessou que ficou preocupada no início, mas foi liberada pela sua médica para continuar na competição.

"Eu descobri na semana do funk. E a gente ainda tinha que fazer alguns exames e não podia falar ainda, confirmar. E depois que a médica liberou, eu falei: agora a gente tem que contar. Eu liguei para o diretor desesperada! Meu Deus, eu fiz aquelas piruetas! Eu já estava grávida e não sabia. Mas está tudo certo! A médica liberou, eu estou bem, estou plena", disse ela.

