Jessica Ellen revela que descobriu a gravidez durante a Dança dos Famosos

Jessica Ellen conta quando soube que está grávida pela primeira vez: 'Meu Deus, eu fiz aquelas piruetas!'

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 20h18

A atriz Jessica Ellen está grávida pela primeira vez e contou que descobriu a gestação entre os ensaios da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Ela revelou que ficou preocupada no início, mas foi liberada pela sua médica para continuar na competição.

“Eu descobri na semana do funk. E a gente ainda tinha que fazer alguns exams e não podia falar ainda, confirmar. E depois que a médica liberou, eu falei: agora a gente tem que contar. Eu liguei para o diretor desesperada! Meu Deus, eu fiz aquelas piruetas! Eu já estava grávida e não sabia. Mas está tudo certo! A médica liberou, eu estou bem, estou plena”, disse ela.

Jessica está noiva de Dan Ferreira e eles estão juntos há três anos. Agora, o casal faz planos para morar juntos. “Estamos procurando apartamento para morar junto e pra caber a criança”, contou.

Após dançar, Jessica Ellen ficou emocionada com o depoimento de Tata Werneck, que é jurada na rodada da Dança dos Famosos. Tata contou que Jessica ficará orgulhosa em mostrar para o filho que fez parte da Dança com ele em sua barriga, assim como ela gosta de mostrar para a filha, Clara Maria, que gravou uma temporada do Lady Night quando estava grávida. Assim, Jessica se emocionou e confessou que ficou apreensiva em continuar na competição. “Eu fiquei com muito medo. Tudo dá medo”, disse ela, que ainda contou que está começando a ter falhas de memória durante a gestação. Mesmo assim, Jessica garantiu que está bem para continuar.