Jaquelline impressiona ao celebrar a chegada dos 30 anos com novo visual

Campeã de 'A Fazenda 15', Jaquelline Grohalski decidiu radicalizar o visual para iniciar o novo ciclo de vida: 'Bem-vindo'

Campeã de 'A Fazenda 15', da Record TV, a influenciadora Jaquelline Grohalski surpreendeu os seguidores ao compartilhar nas redes sociais algumas fotos de seu novo visual. Ela, que estava morena até então, decidiu radicalizar e deu adeus aos fios longos e escuros.

A mudança chegou junto com os 30 anos de vida, completados nesta sexta-feira, 14. Em seu perfil oficial no Instagram, Jaquelline mostrou que apostou novamente no loiro e surgiu com os cabelos platinados e curtos. "E foi nessa madrugada que eu nasci. Bem-vindo, 30 anos", escreveu a famosa na legenda da postagem.

Nas imagens, a ex-A Fazenda e ex-BBB 18 esbanjou alegria e posou para as câmeras ao ar livre usando um biquíni azul com um top branco. Nos comentários, diversos fãs da influenciadora elogiaram o novo visual e deixaram mensagens carinhosas a parabenizando pela data especial.

++ Ex-BBB Davi reage aos rumores envolvendo a ex-A Fazenda Jaquelline

"Estilosa, gata e poderosa!", declarou uma seguidora. "Tenha um aniversário feliz e cheio de presentes e surpresas", desejou outra. "Curta seu aniversário com muita energia e o coração repleto de paz e amor. Parabéns!", disse uma terceira.

Em seus stories no Instagram, Jaquelline Grohalski revelou spoilers da decoração de sua festa, que acontecerá ainda no dia de hoje, com direito a balões prateados e um churrasco à beira da piscina.

Confira o novo visual de Jaquelline:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jaquelline (@jaquelline)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jaquelline (@jaquelline)

Jaquelline comenta rumores de affair com Davi Brito

Na noite da última sexta-feira, 7, Jaquelline Grohalski surpreendeu ao comentar sobre os rumores de um affair com Davi Brito. As especulações começaram após os dois serem vistos conversando no São João da Thay, no Maranhão. Apesar dos boatos de um romance entre os campeões, a ex-peoa garantiu que não há nada rolando entre eles.

Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Jaquelline abriu o jogo e revelou que tudo não passa de especulação: "Não é verídica essa informação, não! É mentira. A gente só estava conversando mesmo. Inclusive com várias outras pessoas eu conversei também, né? Foi a primeira vez que eu vi o Davi", ela garantiu; confira mais detalhes!