Jaquelline surpreende ao comentar sobre rumores de affair com Davi Brito

Affair entre campeões? Jaquelline Grohalski impressiona e abre o jogo após circularem rumores sobre um suposto romance com Davi Brito

Na noite da última sexta-feira, 7, Jaquelline Grohalski surpreendeu ao comentar sobre os rumores de um affair com Davi Brito. As especulações começaram após os dois serem vistos conversando no São João da Thay, no Maranhão. Apesar dos boatos de um romance entre os campeões, a ex-peoa garantiu que não há nada rolando entre eles.

Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Jaquelline abriu o jogo e revelou que tudo não passa de especulação: “Não é verídica essa informação, não! É mentira. A gente só estava conversando mesmo. Inclusive com várias outras pessoas eu conversei também, né? Foi a primeira vez que eu vi o Davi”, ela garantiu.

“Foi a primeira vez que nós nos vimos, nos encontramos e nada disso é verdade, não. Davi é um querido, um amor de pessoa, mas não estamos ficando. Não tem nada disso, não. Se fosse verdade, você sabe que eu mesma falaria e confirmaria”, completou a campeã do reality show rural da Record, ‘A Fazenda’, que ganhou a última edição.

Mais tarde, Jaquelline também conversou com o jornalista Lucas Pasin, do Splash, sobre os rumores e ironizou o status de relacionamento do vencedor do Big Brother Brasil: “Será que ele está solteiro? Tô solteira também. Ele tá solteiro? Então todos estão solteiros para curtir o São João da Thay”, disse a cantora, animada com as possibilidades.

Vale lembrar que Jaquelline está solteira desde o término de seu relacionamento com o ex-peão e ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, marcado por idas e vindas. Já Davi também está solteiro desde que deixou o confinamento e vivenciou um término conturbado com sua ex-namorada, Mani Reggo, que também estava presente no evento.

Ex de Davi, Mani Reggo, é amiga da ex de Buda:

Ex-mulher do ex-participante do Big Brother Brasil 24, Lucas Buda, Camila Moura marcou presença nas celebrações do São João da Thay, no Maranhão, e celebrou o encontro com a comerciante Mani Reggo, que é a ex-namorada de Davi Brito. Elas dividiram o mesmo quarto na hospedagem e adoraram a proximidade que nasceu entre as duas.

"Eu e a Mani dividimos o quarto, e só dividimos uma noite porque ela chegou de madrugada. Todo o contato que tive com ela foi de absoluto acolhimento. Ela me deu um xarope de tosse que eu tô com crise alérgica. Perguntou se eu melhorei, se eu tava bem… me fez sentir tão confortável, tão em casa na presença dela", afirmou Camila ao portal Leo Dias.