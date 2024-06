Ex de Buda celebra o início da amizade com ex de Davi

Ex de Buda, Camila Moura conta sobre proximidade com Mani Reggo, ex de Davi, durante viagem para o nordeste

Ex-mulher de Lucas Buda, Camila Moura está nas celebrações do São João da Thay, no Maranhão, e celebrou o encontro com Mani Reggo, que é a ex-namorada de Davi Brito. Elas dividiram o mesmo quarto na hospedagem e adoraram a proximidade que nasceu entre as duas.

"Eu e a Mani dividimos o quarto, e só dividimos uma noite porque ela chegou de madrugada. Todo o contato que tive com ela foi de absoluto acolhimento. Ela me deu um xarope de tosse que eu tô com crise alérgica. Perguntou se eu melhorei, se eu tava bem… me fez sentir tão confortável, tão em casa na presença dela", afirmou Camila ao portal Leo Dias.

E completou com mais elogios: "É uma pessoa muito muito doce, eu já imaginava que ela era assim porque ela sempre me mandou mensagem. Foi mais amável do que eu imaginava. Um doce. Ela é muito acolhedora".

Camila Moura revela conquista de novo apartamento

Ex de Lucas Henrique, Camila Moura está de casa nova! No último sábado, 1, a agora influenciadora usou as redes sociais para mostrar aos seguidores que se mudou oficialmente para São Paulo e está morando em um apartamento.

Com as chaves em mãos, ela compartilhou detalhes do imóvel em seu perfil oficial no Instagram. Ainda sem muitos móveis, o local possui dois secadores de roupa e um colchão inflável, que ela trouxe do Rio de Janeiro. "Cheguei em São Paulo como dizem meus amigos, com um grampo e um sonho. Deus às vezes te vira do avesso para te mostrar que aquele é seu melhor lado, que você é capaz, que não devemos desistir ou nos entregar. Então acreditem!", refletiu, emocionada.

"Mesmo que seu sonho seja distante, eu há 3 anos estava morando na parte de cima da casa da minha mãe, na Favela da Maré, e hoje estou realizando sonhos que até outro dia eram inalcançáveis! Quero agradecer principalmente a vocês por fazerem parte desse sonho", finalizou na legenda da publicação.