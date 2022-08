Ivete Sangalo compartilha série de fotos de Daniel Cady com os filhos: ''Te amamos''

Cantora Ivete Sangalo presta homenagem ao marido, Daniel Cady, no Dia dos Pais, e mostra momentos dele com os herdeiros do casal

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 09h12

A cantora Ivete Sangalo (50) encheu seu feed de amor ao celebrar o Dia dos Pais, no domingo, 14, com uma linda declaração para o marido, Daniel Cady (37)!

Nas redes sociais, a artista publicou uma sequência de fotos inéditas de momentos do nutricionista com os herdeiros do casal, Marcelo (12), e as gêmeas Marina e Helena, de 4 anos de idade. A famosa, que agora tem seu próprio programa na TV Globo, o Pipoca da Ivete, declarou todo seu amor pelo parceiro, ressaltando o exemplo que ele é para os filhos.

"Ele é um cara muito especial. Pelo exemplo ele arrasta essa trupe apaixonada. @danielcady seus filhos te amam e te admiram, pois compreendem a sua essência e sua energia", começou escrevendo na legenda da postagem.

A cantora ainda celebrou a união com Cady. "Eu sou feliz de partilhar a alegria de ter filhos com você. Você merece muito todo esse amor. Viva o papai mais gatinho e mais legal do mundo! Te amamos seu fofinho", disse Ivete.

Ivete Sangalo abre álbum de fotos de Daniel Cady com os filhos:

Ivete Sangalo aparece em hospital após passar por cirurgia

Ivete Sangalo deixou os fãs assustados na sexta-feira, 12, ao surgir em hospital em foto publicada nas redes sociais. A artista revelou que precisou passar por uma cirurgia no braço, sem dar detalhes do ocorrido. Nas imagens, a famosa aparece deitada em maca com o membro engessado. "Sucesso total na cirurgia! Obrigada ao Dr Paulo Fiuza e sua grande experiência, toda sua equipe, todos os enfermeiros e profissionais do @hospitalalianca por todo cuidado e carinho!!! Mainha tá zero bala", escreveu Ivete.

