Ivete Sangalo compartilha fotos no hospital após passar por cirurgia

Publicado em 12/08/2022

A cantora Ivete Sangalo (50) deixou os fãs assustados na manhã desta sexta-feira, 12, ao surgir em hospital em foto publicada nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, a artista, que agora tem seu próprio programa na TV Globo, o Pipoca da Ivete, revelou que precisou passar por uma cirurgia no braço, sem dar detalhes do ocorrido. Nas imagens, a famosa aparece deitada em maca com o membro engessado.

Ela contou seu estado de saúde e fez questão de agradecer aos profissionais responsáveis por seus cuidados.

"Sucesso total na cirurgia! Obrigada ao Dr Paulo Fiuza e sua grande experiência, toda sua equipe, todos os enfermeiros e profissionais do @hospitalalianca por todo cuidado e carinho!!! Mainha tá zero bala", escreveu Ivete ao legendar a postagem.

Nos comentários, Ivete recebeu o carinho dos fãs, que desejaram melhoras para a cantora. "Boa recuperação", "Mainha é porreta", "Melhoras meu amor, que Deus te abençoe", "Linda demais, se cuida!", "Melhoras", "A mais linda até no hospital, graças a Deus que você está bem! Eu te amo demais", disseram os seguidores.

Vale lembrar que recentemente, Ivete estava curtindo viagem de férias com a família. Ivete apareceu ao lado do filho, Marcelo (12), no aeroporto com uma tala no braço e vestindo um casaco. O filho da artista com Daniel Cady também usava um casaco de moletom. “Meu parceiro lindo de viagem! Te amo cara, acho que ele parece mais comigo do que eu”, brincou ela.

Ivete Sangalo se declara no aniversário da amiga Preta Gil

Preta Gil completou 48 anos de idade na última segunda-feira, 08, e ganhou uma homenagem especial de Ivete Sangalo! "Hoje é o aniversário desse meu amor Preta Gil. O nosso encontro foi um acontecimento no meu coração. Pretinha é aquela pessoa que você não deve deixar escapar sem alimentar um novo encontro", disse ela. "Ela é mãe. Ela é cuidado e dengo. Ela é doídeca e sabida. Eu amo vc minha Pretoca. Seja sempre feliz", declarou ainda.

