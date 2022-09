Guta Stresser celebra a chegada dos 50 anos: "Viva a vida"

A atriz Guta Stresser comemorou o aniversário de 50 anos ao lado de sua mãe

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 17h39

Dia de comemoração! Guta Stresser completou 50 anos de vida nesta quarta-feira, 28, e celebrou a data especial ao lado de sua mãe.

Em seu perfil no Instagram, a atriz, que interpretou Bebel no seriado A Grande Família, compartilhou uma foto ao lado de dona Diva Labatut, e contou que ela foi a primeira pessoa a parabenizá-la assim que o relógio deu meia-noite.

Na publicação, Stresser se mostrou grata por receber o carinho da mãe e vibrou com a chegada do novo ciclo. "O primeiro abraço que ganhei, quando passou da meia-noite, foi o da mãe. Ela, que me gestou, que foi a primeira a me amparar e ver que eu era menina (nasci no corredor do Hospital, apressadinha!!) Viva a vida é viva os 50!!!! Vamos em frente, rumo aos 100", comemorou a artista na legenda.

Os internautas também deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Viva! Saúde e muitas alegrias", disse uma seguidora. "Viva você sempre, minha linda! Saúde, amor, alegria, teatro e amigos", desejou outra. "Te desejo toda felicidade do mundo. Saúde e alegria sempre", falou uma fã.

Vale lembrar que Guta revelou recentemente que foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2021 e já está em tratamento. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, ela relembrou o que passou em sua cabeça ao ter a notícia da doença. "Eu fiquei completamente apavorada, achando que a minha carreira tinha acabado. Para mim, a minha carreira acabar significa a minha vida acabar. Cheguei a pensar que não tenho mais utilidade para o mundo, eu só sei fazer isso, só gosto de fazer isso", desabafou.

Confira a publicação de Guta Stresser sobre seu aniversário de 50 anos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Augusta L Stresser (@gutastresser)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!