Grávida, Thaila Ayala celebra 37 anos e relembra dificuldades na infância

Grávida de uma menina, atriz Thaila Ayala faz reflexão com a chegada dos 37 anos e conta sobre dificuldades quando era pequena

A atriz Thaila Ayala completou mais um ano de vida e usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão com a chegada dos 37 anos.

Mãe de Francisco, de um ano e quatro meses, e na reta final da gravidez de uma menina, que se chamará Tereza, ambos do relacionamento com Renato Góes (36), a artista fez uma forte reflexão sobre sua vida em post em seu Instagram.

A modelo contou que quando era criança achava que essa idade "seria o início do fim da vida" e falou das dificuldades que passou com a mãe e as irmãs na época.

"Olho para a minha vida hoje e ainda não acredito ser a minha vida, ter um casamento tão abençoado quando, infelizmente, na minha casa, não existia um que me fez acreditar que não era possível. Ter uma casa que eu posso chamar de lar seguro quando na minha infância, morávamos de favor na casa dos patrões da minha mãe, que já entrou água, que já ficou sem luz...", iniciou a atriz.

"Nunca imaginei ter a minha família porque, para mim, ter filhos era perder tudo o que havia conquistado, já que assisti minha mãe (solo) 'se matar' de tanto trabalhar para conseguir sustentar as três filhas. Só fui ver minha mãe curtir um pouco a vida agora, já aposentada com as filhas adultas".

"Nunca imaginei ter uma carreira sólida e de sucesso quando meu objetivo era só conseguir fazer uma faculdade, já que ninguém da minha família conseguiu. Nem nos meus maiores sonhos imaginava a minha vida assim tão completa, cheia do amor do Pai, prosperidade e amor", continuou.

"Hoje, olhando para trás e tudo que passei até chegar aqui, vejo Deus por diversas vezes me empurrando, segurando minha mãe, desviando os caminhos que não eram seguros, me protegendo, me guiando, fechando portas, abrindo outras, e quantas vezes me pegando no colo. Nunca imaginei que o amor de Deus pudesse transformar tanto a vida de alguém. Gratidão", disse Thaila.

Confira o post de Thaila Ayala em seu aniversário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala ganha declaração do marido, Renato Góes

Viva! Renato Góes utilizou as redes sociais para celebrar uma data muito importante. O ator usou todo o seu romantismo para comemorar mais um ano de vida da esposa, a atriz e modelo Thaila Ayala, que completou 37 anos na sexta-feira, 14.

O pai de Francisco, de um ano e quatro meses, compartilhou uma série de cliques ao lado da amada e fez questão de celebrar o novo ciclo da companheira.

“Uma mulher de respeito. Thaila é vanguarda. Sua vida é uma bandeira a ser levantada. Pelo menos 10 anos pra trás, quando muitos apontavam o dedo sobre seu pé no mundo, ela já estava falando sobre ser livre. Quando criticavam suas roupas, ela já falava em liberdade dos corpos. Quando havia dúvidas sobre aprender outra língua para “internacionalizar” a profissão, ela já tava em Hollywood”, começou ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!