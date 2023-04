Grávida de Tereza, Thaila Ayala encanta ao exibir barrigão em ensaio: ''Perfeição''

Na reta final da gravidez, atriz Thaila Ayala compartilha lindas fotos de ensaio de gestante, e ganha elogio do maridão, Renato Góes

A atriz Thaila Ayala (36) está na reta final da segunda gravidez, à espera de uma menininha do casamento com o ator Renato Góes (36), e roubou a cena nas redes sociais ao dividir com os seguidores fotos de um ensaio fotográfico!

Grávida de Tereza, a artista, que já é mãe do pequeno Francisco, de um ano e quatro meses, surgiu deslumbrante nas imagens feitas pelo fotógrafo e amigo da família André Nicolau com Giovanni Bianco.

Na série de cliques, publicados em preto e branco em seu feed no Instagram, a mamãe coruja aparece exibindo o barrigão ao posar seminua, usando uma calcinha, luvas e um véu enorme na cabeça. Segundo Thaila, a sessão de fotos já estava "marcada" desde sua gestação anterior.

"Nossas fotos estavam marcadas desde 2021. Na gravidez do Chico, na semana que finalmente chegava nossa data, Chico resolveu vir de 33 semanas, deixando a mamãe só sonhando com essa dupla. Mal sabia ela que chegaria muito antes do que imaginava", escreveu Ayala na legenda.

Nos comentários, o maridão babou pela esposa. "Você é linda! P**", declarou Góes. "Escândalo", elogiou Mariana Molina. "Que fotos maravilhosas", disse uma fã. "Que grávida mais linda! Amei as fotos", destacou outra. "Que Deusaaa", exaltou uma terceira. "Quanta perfeição", comentou mais uma.

Confira Thaila Ayala encanta ao exibir barrigão em ensaio:

