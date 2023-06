Graciele Lacerda surge radiante com presente dado por Zezé: 'Você merece'

Prestes a se casar com Zezé, Graciele Lacerda surge radiante segurando mimo dado pelo cantor

Noiva de Zezé Di Camargo, a musa fitness Graciele Lacerda comemorou o Dia dos Namorados com muito romance com o cantor. Dias após a data especial, a influenciadora compartilhou um clique segurando um mimo que recebeu do amado no hotel onde tiverem um jantar especial.

Cheia de felicidade, a jornalista surgiu deslumbrante com um buquê de rosas-vermelhas nas mãos. Combinando com o presente, Graciele Lacerda deu um show de beleza e boa forma ao surgir com um vestido também vermelho com fenda.

"Quero flores em vida… pelos olhos dele", escreveu a famosa ao exibir o clique feito por Zezé Di Camargo durante a noite especial que tiveram.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a influenciadora. "Você merece, lindona", disseram. "Que linda, Gra. Você merece todo o amor, simplesmente porque você é", falaram os fãs.

Nas últimas semanas, Zezé e Graciele Lacerda revelaram que pretendem se casar ainda este ano e contaram até a data que desejam fazer o grande evento. Eles estão juntos há 11 anos e noivaram durante a pandemia em uma festa especial na fazenda.

Graciele Lacerda explica mudança ao surgir com o rosto diferente

Sempre sincera com seus fãs, a noiva de Zezé Di Camargo resolveu abrir o jogo e esclarecer as supostas mudanças que aconteceram em seu rosto. Na última segunda-feira, 12, Graciele Lacerda negou que tenha feito qualquer tipo de procedimento estético em sua face, após receber alguns questionamentos sobre o assunto na web.

"Você fez harmonização facial? Está com rosto mais fino, ficou mais jovem", observou uma fã, que logo teve a sua pergunta respondida. "Não, só emagreci", disse a influenciadora digital, alegando que as mudanças em sua aparência são apenas o resultado do emagrecimento devido a intensa rotina de treinos.

Na mesma postagem, Graci também foi questionada sobre qual seria o motivo de ela estar presente em todas as apresentações do amado. "Por que acompanhar ele em todos os shows? Vocês não vão enjoar um do outro não?", perguntou uma seguidora.

Sem hesitar, a noiva de Zezé respondeu: "Quando se ama não enjoa. Pelo contrário, um cuida do outro, um apoia o outro. Nessa vida louca somos o equilíbrio do outro. Ser companheira, cuidar do relacionamento, faz parte. Acho que é isso que está faltando muito hoje. Gostamos da companhia um do outro, e isso é raro hoje em dia", afirmou a influenciadora.