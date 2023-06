Truque? Zezé Di Camargo fica na ponta do pé em foto com a noiva: 'Um charme'

Para ficar do tamanho de Graciele, Zezé Di Camargo fica na ponta do pé e fãs notam 'truque'

A noite de Dia dos Namorados desta segunda-feira, 12, foi especial para Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda. Os noivos, que ainda neste ano se casarão, apareceram curtindo a noite com muito romance e chamaram a atenção ao compartilharem um clique do momento.

Isso porque, o cantor sertanejo apareceu aparentemente na ponta do pé para ficar da altura da amada, que apareceu arrasadora com um look com salto alto. De sandálias altas, a influenciadora surgiu deslumbrante em um vestido vermelho com fenda.

"Nosso dia", mostraram os famosos o registro do momento romântico, que teve até um buquê com várias rosas-vermelhas.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os noivos e notaram o "truque" do artista para ficar do tamanho da companheira. "Ninguém ta vendo o Zezé tentando ficar mais alto, mas eu ri aqui viu, alma de menino esse gigante da nossa música", divertiram-se os fãs. "Lindos e o pezinho do Zezé levantado um charme", disseram.

Nas últimas semanas, Zezé e Graciele Lacerda revelaram que pretendem se casar ainda este ano e contaram até a data que desejam fazer o grande evento. Eles estão juntos há 11 anos e noivaram durante a pandemia em uma festa especial na fazenda.

Veja o clique de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda:

Graciele Lacerda revela qual é o seu arrependimento

A musa fitness Graciele Lacerda abriu o coração com seus seguidores nas redes sociais e revelou um arrependimento de sua vida. Noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, ela contou que poderia ter se preparado antes para realizar o sonho de ser mãe. Em tratamento para ter o seu primeiro filho com o amado, ela confessou que se arrepende de não ter congelado os óvulos.

Com sinceridade, ela confessou o seu arrependimento na relação. "(Meu maior arrependimento hoje) Com certeza é de não ter congelado meus óvulos antes. De ter abdicado, de abrir mão de uma coisa que hoje estou sofrendo para conquistar", disse ela.

E explicou o motivo para não ter feito isso antes. "Eu me bloqueei por causa de outras pessoas e por causa de falatórios e acabou que isso hoje está me prejudicando e dificultando. Então, esse é o meu maior arrependimento", afirmou ela.

Por fim, ela deu um conselho: "Mulheres, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então se você não pensa em ter filhos, pelo menos congele, porque lá na frente vai ser muito mais fácil".