Graciele Lacerda se declara no aniversário de Zezé Di Camargo: "Sorte de ter você"

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo, que faz dupla com Luciano, completou 61 anos de vida nesta quinta-feira, 17, e sua noiva, a influenciadora digital e musa fitness Graciele Lacerda, fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou um vídeo com vários momentos marcantes ao lado do aniversariante do dia, e colocou a música Abraça-me, do amado, como trilha sonora. Na legenda, escreveu uma linda homenagem.

"Amor, uma palavra tão pequena, com um significado tão importante na vida daqueles que tem o privilégio de viver esse sentimento. Camões escreveu que 'Amor é fogo que arde sem se ver' eu acredito piamente nisso. Mas na nossa história a sua definição de amor traduz o que vivemos. 'É meu elo com Deus, minha oração. Meu amor, minha vida, minha salvação'", começou.

"Com certeza essa é a trilha sonora do meu amor por você. E eu tenho a sorte de ter você transformando nossa história de amor em lindas músicas! Não foi fácil, aliás amar não é fácil. Uma amiga me disse uma vez que 'Amar' é para os fortes, na época achei exagerado, mas hoje tenho certeza disso. O meu amor por você me fez mais forte, o seu amor por mim me deu a certeza que uma vida sem amor é uma vida perdida. Quem não ama, não enxerga o amor", acrescentou.

Por fim, a influencer se declarou para Zezé. "Obrigada por ser a minha base forte, o homem que me ensina diariamente a enxergar a vida por outro prisma. Parabéns, meu amor. Que Deus abençoe e te proteja!!! Te amo!!", finalizou.

Mais cedo, Zezé também foi homenageado pela filha, Camilla Camargo. No Instagram, a atriz recordou uma foto de quando era criança e se declarou para o pai. "Todo menina tem o primeiro amor no seu pai, que é o seu primeiro herói. Amor daqueles que você sente como se fosse todo o seu mundo, e é. Meu pai sempre foi e continua sendo meu amor, referência, colo e abrigo. Hoje é o dia dele. Desse homem que me enche de orgulho, que me ensina sempre, que transborda generosidade, e que só quem conhece sabe o tamanho do seu coração. Parabéns papito, te amo demais... que Deus esteja sempre com você. Viva você", disse ela.

