Com foto de criança, Camilla Camargo homenageia Zezé em seu aniversário: "Meu abrigo"

A atriz Camilla Camargo prestou uma bela homenagem no aniversário de 61 anos do pai, o cantor Zezé Di Camargo

A atriz Camilla Camargousou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu pai, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, que completa 61 anos de vida nesta quinta-feira, 17.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista recordou uma foto em que aparece criança no colo do pai. No registro, ela está toda sorridente, usando um vestido branco e uma tiara na cabeça. Já na legenda, ela prestou uma bela homenagem de aniversário para ele.

"Todo menina tem o primeiro amor no seu pai, que é o seu primeiro herói. Amor daqueles que você sente como se fosse todo o seu mundo, e é. Meu pai sempre foi e continua sendo meu amor, referência, colo e abrigo", disse Camilla no começo do texto.

E completou: "Hoje é o dia dele. Desse homem que me enche de orgulho, que me ensina sempre, que transborda generosidade, e que só quem conhece sabe o tamanho do seu coração. Parabéns papito, te amo demais... que Deus esteja sempre com você. Viva você", declarou a atriz.

Vale lembrar que Camilla é mãe de Joaquim, de quatro anos, e Julia, de dois, fruto de seu relacionamento com o empresário Leonardo Lessa. A atriz, que fez sucesso com a personagem Diana na novela Carinha de Anjo, do SBT, está no elenco da segunda temporada da série Tudo Igual… SQN, da Disney+, interpretando uma artista plástica.

Confira a publicação:

Homenagem de Luciano Camargo

Quem também fez questão de comemorar o aniversário de Zezé Di Camargo foi seu irmão, o cantor Luciano. "Hoje é o dia dele! Ele tem amor pela música. E o dom abençoado de escrever, de falar de sentimentos, dele, dos outros, de todos... E eu? Eu tenho o privilégio de dividir palco e vozes com este grande artista, que é meu irmão, Zezé Di Camargo. Parabéns! Sucesso sempre! Te amo!", disse ele. Veja a homenagem!