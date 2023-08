Zezé Di Camargo recebe linda homenagem do irmão, Luciano: ''Privilégio de dividir palco''

Cantor sertanejo Zezé Di Camargo faz aniversário e ganha declaração especial do irmão e antiga dupla, Luciano Camargo

Dia de festa para Zezé Di Camargo! O cantor está completando mais um ano de vida nesta quinta-feira, 17, e ganhou uma declaração especial de seu irmão mais novo, Luciano Camargo, nas redes sociais.

Luciano fez uma publicação em sua conta oficial no Instagram exaltando o irmão em seu aniversário de 61 anos ao publicar um clique dos dois abraçados. "Hoje é o dia dele! Ele tem amor pela música. E o dom abençoado de escrever, de falar de sentimentos, dele, dos outros, de todos... E eu? Eu tenho o privilégio de dividir palco e vozes com este grande artista, que é meu irmão, Zezé Di Camargo. Parabéns! Sucesso sempre! Te amo!", declarou na legenda da publicação.

Vale lembrar que Zezé Di Camargo participou do programa do Faustão na Band em dezembro do ano passado e revelou que a parceria com Luciano tinha chegado ao fim. O cantor explicou ainda que os dois fariam shows juntos, mas que não lançariam mais nada.

"Muita gente não entende essa situação e eu acho super compreensível. Eu estou num momento da minha vida junto com meu irmão que a gente não tem mais o que fazer musicalmente. O que a gente construiu está aí", explicou Zezé na época.

Luciano anunciou seu projeto solo voltado para a música gospel em 2020. Em julho, o cantor fez seu primeiro show do novo projeto musical.

Zezé Di Camargo se nega a soprar velas de parabéns surpresa

O cantor Zezé Di Camargo está fazendo aniversário, e a noiva dele, a musa fitness Graciele Lacerda, fez uma surpresa para ele após um show. Durante a madrugada, ela chegou ao camarim com um bolo cheio de velas.

Sentado no sofá do local, o sertanejo foi pego de surpresa ao ver a amada entrando com o doce cheio de velas para celebrar seus 61 anos. Com vários amigos e a noiva cantando parabéns, o irmão de Luciano Camargo entrou na festa e surpreendeu ao revelar que não apagaria a vela de modo convencional.

Zezé Di Camargo então divertiu ao contar que não sopraria as velas por não achar muito higiênico com os convidados. "Pra vocês não babar, não cuspir no bolo", disse ele ao pegar as velas e apagar o fogo no próprio bolo.