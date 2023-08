Zezé Di Camargo se nega a soprar velas de parabéns surpresa: ''Não cuspir''

Após show, Graciele Lacerda faz parabéns surpresa e Zezé Di Camargo se nega a soprar velas de bolo

O cantor Zezé Di Camargo está fazendo aniversário nesta quinta-feira, 17, e a noiva dele, a musa fitness Graciele Lacerda, fez uma surpresa para ele após um show. Durante a madrugada, ela chegou ao camarim com um bolo cheio de velas.

Sentado no sofá do local, o sertanejo foi pego de surpresa ao ver a amada entrando com o doce cheio de velas para celebrar seus 61 anos. Com vários amigos e a noiva cantando parabéns, o irmão de Luciano Camargo entrou na festa e surpreendeu ao revelar que não apagaria a vela de modo convencional.

Zezé Di Camargo então divertiu ao contar que não sopraria as velas por não achar muito higiênico com os convidados. "Pra vocês não babar, não cuspir no bolo", disse ele ao pegar as velas e apagar o fogo no próprio bolo.

Nos últimos dias, o cantor participou do Encontro, da Globo. Durante sua passagem pelo programa, ele se mostrou "passado" com a beleza de Patrícia Poeta e disparou um elogio para a jornalista. Ainda na atração, ele comentou o caso de Larissa Manoela com os pais e revelou quem cuidava do financeiro de sua filha, a cantora Wanesa Camargo.

Vale lembrar que, o sertanejo revelou que pretende se casar ainda este ano e contou até a data que deseja realizar o grande evento. Ele e Graciele Lacerda estão juntos há 11 anos e noivaram durante a pandemia em uma festa especial na fazenda.

Leia também:Graciele Lacerda chora ao se separar de Zezé na fazenda: ''Emotiva''

Sem Zezé na fazenda, Graciele Lacerda dá show de beleza na piscina

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, aproveitou o dia de sol na fazenda na quarta-feira, 09, para se refrescar na piscina com muita beleza. Após chorar por ficar a primeira vez sozinho sem o cantor no local, a influenciadora resolveu se refrescar um pouco na piscina.

Em sua rede social, a jornalista compartilhou cliques do momento e impressionou com suas curvas esculturais. Adepta a uma rotina fitness, de treino e alimentação saudável, a famosa esbanjou suas boa forma.

De biquíni azul, de um modelo cheio de estilo, Graciele Lacerda fez poses ao curtir o dia bem quente na fazenda. "38° na sombra", contou a noiva do sertanejo sobre a alta temperatura. Nos comentários, os internautas admiraram a beleza da influencer. "Perfeita é pouco", elogiaram os fãs. "Nem parece que é de verdade", disseram outros.