Gisele Bündchen faz lindo texto para comemorar o Dia das Mães: ''Nos desafia e inspira a sermos melhores''

A super modelo Gisele Bündchen fez uma linda declaração para os filhos e a mãe para celebrar o Dia das Mães

CARAS Digital Publicado em 08/05/2022, às 14h00

Neste domingo especial, 8, Gisele Bündchen (41) usou as suas redes sociais para comentar sobre a maternidade.

A super modelo compartilhou lindos registros com os filhos, Benjamin(12) e Vivian (9), da mãe, Vania Nonnenmacher, e do enteado, Jack, para celebrar o Dia das Mães.

Na legenda, a musa comentou sobre o sentimento de ser mãe. "Amor de mãe. Um sentimento indescritível, incalculável que nos desafia e inspira a sermos melhores pelos filhos e para eles. Me sinto abençoada por ter recebido o presente de ser mãe de seres tão especiais, que me ensinam tanto todos os dias.", escreveu ela.

E claro que a loira ainda dedicou uma parte do texto para agradecer a matriarca. "Parabéns a todas as mães! Mandando todo meu amor e minha reverência pra vocês e, em especial, para minha ‘mãe, minha mulher maravilha’, guerreira que criou com todo o seu amor e cuidado suas 6 filhas. Te amo mãe!", concluiu ela.

GISELE BÜNDCHEN COMEMORA O DIA DAS MÃES