Gisele Bündchen comemora o Dia Internacional da Mulher com declaração para a mãe e a filha

No Dia Internacional da Mulher, Gisele Bündchen faz homenagem para a mãe e a filha

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 14h00

Gisele Bündchen (41) aproveitou a data especial nesta terça-feira, 8, para fazer uma declaração para a mãe, Vania Nonnenmacher, e a filha, Vivian (9).

No perfil do Instagram, a super modelo compartilhou uma foto ao lado das duas na praia e agradeceu pela vivência delas.

"Feliz Dia Internacional da Mulher! Sou muito grata a todas as mulheres incríveis que cruzaram meu caminho e me inspiraram (especialmente minha mãe maravilha e minha amada filha.)", escreveu ela na legenda da publicação.

Na sequência, a loira desejou momentos melhores no futuro. "Que possamos celebrar umas as outras e todas as mulheres incríveis que vieram antes de nós, abrindo o caminho para estarmos onde estamos hoje. Enviando muito amor para todas vocês no nosso dia especial", concluiu.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE GISELE BÜNDCHEN