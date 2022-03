Giovanna Lancellotti presta homenagem no aniversário da irmã: ''Mais madura que eu em muitos sentidos''

Aniversariante do dia!

Atriz Giovanna Lancellotti faz linda declaração no aniversário de 19 anos da irmã, a estudante de medicina Gabriela Lancellotti

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 13h42

Dia de festa na casa da família Lancellotti! Isso porque a irmã da atriz Giovanna Lancellotti (28) está completando mais um ano de vida nesta quarta-feira, 09!

Gabriela Lancellotti recebeu uma homenagem especial da irmã nas redes sociais em seu aniversário de 19 anos.

Em seu feed no Instagram, Giovanna publicou sequência de registros de diversos momentos ao lado da estudante de medicina e declarou todo seu amor, citando frases que costumam dizer uma para a outra.

"19 anos da minha princesa. Meu bebê grande. O tempo passa tão rápido… mas ele é proporcional ao meu amor e admiração pela mulher linda e dedicada que você está se tornando! Uma futura médica com um coração puro e mais madura que eu em muitos sentidos. 19 anos de “você só nasceu pq eu pedi” “não conta pra mamãe” “quanto você quer pra buscar água pra mim?” “Você só gosta da minha irmã” entre outros carinhos HAHAHAH", começou escrevendo.

"Te amo muito Gabi! Além de irmã, você tem em mim uma amiga para todo o sempre! Estarei sempre do seu lado. SEJA FELIZ!!!! @gabilancellotti", desejou ainda Giovanna Lancellotti.

Nos comentários, os seguidores destacaram a beleza da família. "Pai só pode ser o Leonardo da Vinci", brincou um. "Genética abençoada", elogiou outro. "Tão lindas!", se derreteu mais uma.

Giovanna Lancellotti curte passeio na neve em viagem pelos Alpes Franceses

Recentemente, Giovanna Lancellotti viajou para os Alpes Franceses na companhia do namorado, Gabriel David. De calça azul-marinho, camiseta azul clara combinando com um casaco de neve prateado e óculos espelhados, ela surgiu esbanjando estilo enquanto praticava ski. "Primeiro dia check! VAMOS ELZA", fazendo referência a princesa da Disney, protagonista do filme Frozen.

Confira a declaração de Giovanna Lancellotti para a irmã, Gabriela: