Bianca Comparato se declara ao assumir namoro com estilista: 'Amor infinito'

Casalzão! Apaixonada, atriz Bianca Comparato fez uma bela declaração de amor ao compartilhar cliques com a namorada, Rafaella Caniello

A atriz Bianca Comparato está namorando! A artista usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 24, para compartilhar registros especiais ao lado da estilista Rafaella Caniello. Apaixonadas, as duas trocaram belas declarações de amor.

A postagem foi publicada no perfil da namorada de Bianca, que repostou em seu Instagram oficial. Em um dos cliques, o casal posou abraçadinho para as câmeras e em outro, a atriz aparece dirigindo enquanto a amada filma o momento.

"Dia 24 é um dos nossos tantos dias. Infinitos sejam eles com você", escreveu Rafaella Caniello. Ao compartilhar a publicação em seus stories, Bianca Comparato também se declarou: "Meu amor infinito".

Nos comentários da postagem original, diversos amigos e admiradores da atriz vibraram com a novidade e desejaram felicidades ao novo casal. "O amor é inspirador, que lindas! Felicidades", disse uma seguidora. "Que dupla mais linda!", falou outra.

Vale lembrar que Bianca Comparato estava solteira desde novembro de 2023, quando terminou seu relacionamento com a atriz Alice Braga. Desde então, a artista não assumiu publicamente nenhuma relação.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Caniello (@rafaellacaniello)

Bianca Comparato celebra participação especial em 'Grey's Anatomy'

A atriz Bianca Comparato está radiante e celebrando uma nova conquista em sua carreira profissional. Fã de carteirinha da série 'Grey's Anatomy', da ABC, ela estará no elenco de um dos episódios da 20ª temporada da trama, interpretando a brasileira Maria Flor.

Em entrevista ao site Gshow, a artista contou que o convite surgiu no final de 2023 e que sua participação no drama médico foi gravada em janeiro deste ano. "É uma série muito icônica, eu via na minha adolescência, a quantidade de atores que já passou por lá, tem todo um elenco incrível e eu sempre fui muito fã da Sandra Oh", declarou ela, se referindo a intérprete de Dra. Cristina Yang.

Ainda durante o bate-papo, a atriz brasileira falou sobre a grande oportunidade em poder representar o país. "O mais legal de participar foi sentir que pude contribuir para abrir ainda mais caminhos para colegas, atores brasileiros, e representar nossa cultura e nosso país", disse ela.