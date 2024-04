Mani em conta secundária acende alerta e web defende Davi; entenda

Após polêmicas envolvendo Mani e Davi, internautas encontraram conta secundária da comerciante e a acusam de usar situação para ganhar visibilidade

Desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil, Davi (21) se tornou alvo de críticas por não ter encontrado a esposa, Mani Rego (41), após vencer o prêmio milionário do BBB 24. Porém, internautas descobriram uma conta secundária da empresária e passaram a acusá-la de usar a situação para ter mais visibilidade.

O perfil secundário no Instagram se chama "Mani te conta", e já acumula mais de 1.300 seguidores — dentre eles a conta principal da esposa de Davi , e o perfil de Fabiana Rego, cunhada do vencedor do reality global. Internautas e fãs do programa especulam que a conta, criada em março deste ano, pode ser uma iniciativa na carreira de influenciadora.

Leia também: Diferente de Davi, ex-sister reencontrou marido um dia após final do BBB

"O timing pós fim de relacionamento foi perfeito para essa fase que ela vai começar, pois [ela] está super engajada", comentou um internauta. "A Mani fez tudo pensando no marketing, na mídia. Podre, decepcionada", escreveu outra.

O perfil se chama "Mani te conta", provavelmente, já é alguma iniciativa de carreira, um canal, um site, alguma coisa já organizada pra ela começar. O timing pós fim de relacionamento foi perfeito pra essa fase que ela vai começar, pois está super engajada. — DanaH 🚗🍉 (@danahdantas) April 21, 2024

A mani fez tudo pensando no marketing, na mídia. Podre, decepcionada. — Roberta (@tuitarobertaa) April 20, 2024

Na manhã desta segunda-feira, 22, Mani apareceu pela primeira vez nos Stories do Instagram, mostrando que voltou a trabalhar em sua barraca de lanches em Salvador. Alguns internautas criticaram a posição, e defenderam que Davi se afaste da então esposa.

Davi tem que se afastar mesmo dela. — Vanessa Fernandes (@vanenandes) April 22, 2024

Apesar disso, a empresária conquistou muito apoio nas redes sociais, inclusive de celebridades, após o fim do reality show, já que o motorista de aplicativo não a encontrou e, durante uma entrevista no Mais Você afirmou que os dois ainda estariam apenas se conhecendo.

Davi usou seu perfil nas redes sociais para mandar recados para a esposa e pedir desculpas pela forma como agiu após ter deixado o confinamento. "Mani, meu 'LuLu', eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando", escreveu, em uma das publicações.

Nos comentários, fãs e internautas reprovaram a atitude do campeão do BBB 24. "Só hoje lembrou de postar com a Mani? Então ta bom", escreveu uma. "Você vivia em união estável com ela e a chamava de esposa no BBB. Não tem como colar essa de namorada se conhecendo para não dividir o prêmio", pontuou outra.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DAVI NO INSTAGRAM: