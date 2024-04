Giovanna Ewbank faz homenagem especial em aniversário de Bruno Gagliasso

Completando 42 anos de vida, o ator Bruno Gagliasso foi surpreendido com uma declaração da esposa, Giovanna Ewbank: 'Minha vida'

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank surpreendeu o marido, o ator Bruno Gagliasso, ao compartilhar uma homenagem para lá de especial em seu aniversário de 42 anos de idade, completados no último sábado, 13. Para celebrar a data, a famosa escreveu um texto emocionante e se declarou para o amado.

Em seu perfil oficial no Instagram, Giovanna publicou alguns registros atuais ao lado de Bruno curtindo a piscina natural do rancho da família. Apaixonada, ela não poupou elogios ao marido e ressaltou o quanto o artista leva a sério a frase "viva o hoje como se não houvesse o amanhã".

"Viva o amor de minha VIDA! Aliás VIDA é a palavra que melhor descreve @brunogagliasso! Nunca conheci ninguém que agradeça mais a vida como ele! Sabe aquela frase ‘viva o hoje como se não houvesse o amanhã’? Bruno leva essa frase a sério, sem tirar nem por. Intenso, louco, sonhador…", iniciou a atriz na legenda da postagem.

E completou: "Esse cara tirou essa virginiana aqui do eixo, logo eu, tão organizada, certinha e controlando tudo ao meu redor…ele conseguiu me virar de cabeça pra baixo, e ainda me ensina todos os dias, que cada dia das nossas vidas são de fato um PRESENTE! Mas o que ele não sabe é que PRESENTE mesmo é ele MINHA VIDA! TE AMO MEU AMOR! PARABÉNS por ser esse cara F***, comprometido com tudo o que ama e faz! Eu te desejo dias de amor intenso, e muito mais vida pra ser vivida! Sua mulher, Gio".

Juntos há quase 15 anos, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são pais de três crianças: Titi, de 10 anos, Bless, de 8, e Zyan, de 3.

Fernanda Paes Leme admite afastamento ao parabenizar Bruno Gagliasso

Neste sábado, 13, Bruno Gagliasso completou 42 anos e recebeu uma declaração de uma amiga especial, Fernanda Paes Leme. No entanto, em sua homenagem, a apresentadora surpreendeu ao confirmar o distanciamento entre eles. Apesar de revelar não saber os motivos, ela desabafou sobre o rompimento e aproveitou para mandar um recado ao marido de Giovanna Ewbank.

Através dos stories do Instagram, Fernanda enviou um recado ao compartilhar uma foto ao lado de Bruno. Na legenda, a apresentadora explicou que estava achando que sua filha, a pequena Pilar, fosse nascer no mesmo dia em que o antigo amigo: "Ela está mexendo tanto. Estou até quietinha agora, deitada no sofá com os pés para cima", iniciou o relato.

"No fundo, eu torci para ela segurar. Além de ser aniversário de um dos meus afilhados, também é o dia do Bruno. E dia 13 é tão dele! Já celebramos de formas tão especiais esse dia, e dia 13 é tão dele! Já celebramos de formas tão especiais esse dia, em tantos lugares", Fernanda relembrou seu passado ao lado de Gagliasso.

No entanto, Fepa acabou admitindo o afastamento entre eles e confessou não se lembrar da última vez que viu seu amigo. Confira!