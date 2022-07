Fred se declara no aniversário do filho, Cris: "Sempre muito mágico"

O pequeno Cris completou 1 ano no último fim de semana e celebrou o aniversário com uma festa no Allianz Parque

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 11h44

No último fim de semana, 16, o pequeno Cris, filho de Bianca Andrade (27) e Fred(33) completou 1 aninho de idade e ganhou uma festa pra lá de especial.

Com o tema Allianz ParCris, o aniversário do pequeno foi realizado no próprio estádio do Palmeiras, e reuniu amigos da família para celebrar o primeiro ano de Cris.

Através do seu perfil no Instagram, o papai babão, Fred, compartilhou uma série de fotos mostrando como foi a comemoração e aproveitou o espaço para se declarar para o pequeno.

"E assim foi o primeiro aniversário do nosso filhote. Agora vendo essas fotos, com mais calma, eu consigo sentir uma gratidão e um amor imenso por tudo que aconteceu nesse dia.Dá nem pra acreditar que depois de tudo que vivi, e vivemos, o nosso maior sonho completou 1 aninho e do jeitinho dele, sempre muito mágico", iniciou Fred.

Em seguida, o apresentador falou sobre a escolha do tema para o primeiro aniversário do Cris: "Quando estávamos pensando na ideia do aniversário nos perguntamos: 'O que o Cris ama?' E em consenso a resposta foi bem óbvia: BOLA! Então nada melhor do que fazer a festinha dele num lugar em que ele pudesse brincar com a bola, ser feliz e nos proporcionar momentos e registros que guardaremos pro resto da vida", destacou.

"Talvez hoje ele não entenda a dimensão do que aconteceu, na verdade nem eu, mas tenho certeza que lá na frente, quando ele for maiorzinho, ele vai agradecer o papai e a mamãe por ter vivido uma experiência tão maravilhosa quanto a de ontem. 1 ano de Cris. 1 ano da maior felicidade de nossas vidas. 1 ano que nasceu um pai dedicado. 1 ano que nasceu uma mãe incrível. 1 ano que nasceu o verdadeiro amor dentro de nós. Te amo, filho! É só o começo dessa viagem incrível em que estaremos juntos, A VIDA!", finalizou a declaração.

