Flávia Alessandra comemora aniversário de 86 anos do pai com fotos raras

Atriz Flávia Alessandra compartilhou cliques raros com o pai e celebrou mais um ano de vida dele

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 14h42

A atriz Flávia Alessandra (47) encantou ao comemorar o aniversário do pai!

Em sua rede social, a arista global compartilhou registros inéditos com Hélio e celebrou mais um ano de vida dele com uma declaração.

"Com ele eu navego por todos os mares… Saboreio a vida, aprendo com ela e com ele também. Ele é uma mistura de mestre, comandante, pai, Botafogo, professor, avó e amante da vida", contou ela.

"Hoje completando 86 anos mais uma vez ele me ensinou: não estou velho, porque continuo amando. Amo sua mãe, minha família, a vida. A gente só envelhece quando deixa de amar… Feliz vida pai! Te amo infinito", declarou-se a loira.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra arrancou elogios em sua rede social ao surgir com uma roupa de banho cavadíssima aproveitando o feriado com Otaviano Costa (48) em um barco.

Flávia Alessandra celebra aniversário do pai com cliques raros; confira: