Filho de Leandro presta homenagem no aniversário do pai: "Céu está em festa"

Thiago Costa emocionou os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem especial para seu pai, o cantor sertanejo Leandro (1961 - 1998), que fazia dupla com Leonardo. Nesta terça-feira, 15, o artista completaria 62 anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, o músico postou uma foto em que Leandro aparece sorridente e se declarou para ele. "Parabéns, meu pai amado hoje faria 62 anos!! Céu está em festa. Te amo até o infinito", disse o rapaz, que fazia dupla com Pedro Leonardo, na legenda da publicação.

Os internautas ficaram comovidos com a postagem de Thiago. "Saudades!!! Hoje ele está fazendo aniversário lá no céu!!", disse uma seguidora. "Eternamente na nossa memória! Parabéns, Leandro! Hoje o céu está em festa", escreveu outra. "Festa no céu, que os anjos do senhor te ilumine Leandro", falou uma fã.

Vale lembrar que Thiago, que atualmente está com 38 anos, decidiu seguir os passos do pai quando era mais jovem, e começou a cantar ao lado do primo, Pedro Leonardo. Eles se apresentaram juntos entre 2002 e 2013, e o filho de Leandro comunicou o fim da dupla através da sua conta no Twitter, quase um ano após o primogênito de Leonardo sofrer um grave acidente de carro em uma estrada entre as cidades de Araporã e Tupaciguara, no Estado de Minas Gerais.

"Galera, na vida tudo tem seu tempo e infelizmente meu ciclo com o Pedro se encerrou, mas vamos aguardar. Quero deixar claro também a todos vocês que não partiu de mim a vontade de terminar a dupla. É como aquele ditado: 'quando um não quer...'. Mas temos que respeitar a decisão e vontade das pessoas", disse ele na ocasião.

25 anos da morte de Leandro

No dia 23 de junho, completou 25 anos da morte de Leandro. Na ocasião, Thiago recordou uma foto de quando era criança, que aparece sentado no colo do pai, e falou sobre a falta que sente dele. "25 anos sem você. Como seria se estivesse aqui? Quantas coisas seriam diferentes? Tantas perguntas que nunca irei saber a resposta, mas Deus quis dessa forma e sei que um dia estaremos juntos de novo. Te amo até o infinito e muito obrigado pelos anos que vivemos", escreveu ele.