Filho do cantor Leandro presta comovente homenagem ao pai: "25 anos sem você"

Thiago Costa emocionou ao relembrar uma foto de criança do lado do pai, o cantor Leandro, que morreu vítima de um câncer no pulmão

Thiago Costa usou as redes sociais para prestar uma comovente homenagem ao seu pai, o cantor sertanejo Leandro (1961 - 1998), que fazia dupla com Leonardo. Nesta sexta-feira, 23, completa 25 anos da morte do artista.

Em seu perfil no Instagram, o rapaz, que já formou dupla com Pedro Leonardo, recordou uma foto de quando era criança, que aparece sentado no colo de Leandro, e falou sobre ter crescido sem o pai. Além disso, ele também se declarou.

"25 anos sem você. Como seria se estivesse aqui? Quantas coisas seriam diferentes? Tantas perguntas que nunca irei saber a resposta, mas Deus quis dessa forma e sei que um dia estaremos juntos de novo. Te amo até o infinito e muito obrigado pelos anos que vivemos", escreveu Thiago, que está com 38 anos, na legenda da publicação.

Neste ano, Leandro completaria 62 anos. Ele e Leonardo estouraram em 1989 com a música Entre Tapa e Beijos, e se consolidaram com um dos maiores nomes da música na década de 90. Os dois são donos de grandes hits como Eu Juro, Talismã, É Por Você Que Canto, entre outros.

O câncer raro de Leandro

O cantor Leandro morreu aos 36 anos, vítima de um câncer raro na região do pulmão. O sertanejo descobriu a doença após ter sido encontrado desmaiado em 1998, e, após fazer um raio-X descobriu que o tumor já estava do tamanho de uma laranja. O artista chegou a procurar um tratamento no hospital da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, e descobriu que se tratava de um tumor de Askin, um tipo bastante raro em adultos que tem chances de sobrevivência abaixo de 40%.

A última aparição pública do artista foi em 8 de junho, e ele já estava bastante debilitado devido ao tratamento da quimioterapia. Ele apareceu na janela de seu apartamento enrolado em uma bandeira do Brasil, após apoiar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1998.

