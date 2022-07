Fabiula Nascimento homenageia Emanuelle Araújo em seu aniversário: "Te amo do tamanho do teu sorriso"

Nas redes sociais, Fabiula Nascimento prestou uma linda homenagem no aniversário de 46 anos de Emanuelle Araújo

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 18h07

Fabiula Nascimento (43) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 21, Emanuelle Araújo completou 46 anos de vida, e a atriz fez questão de parabenizá-la.

Em seu perfil no Instagram, a mãe dos gêmeos Roque e Raul (6 meses) compartilhou algumas fotos da aniversariante do dia e rasgou elogios a artista ao prestar uma bela homenagem para a amiga de longa data.

"Minha deusona master, minha amiga de alma. Te amo do tamanho do teu sorriso! Feliz vida rainha", declarou a mulher do ator Emílio Dantas (39) na legenda da publicação.

Além de Fabiula, Emanuelle também recebeu uma linda homenagem de Andréia Horta (38). Nas redes sociais, a artista declarou todo seu amor pela amiga, ressaltando a importância da famosa em sua vida. "Ó doce irmã, ainda bem que você existe em minha vida! Me ativa a força!! Desde o dia em que te conheci foi amizade firme no ato. Já se vão mais de 10 anos!! Sua sabedoria, sua bondade, sua beleza de espírito, sua honestidade, tudo eu amo!! Irmã luz!! Sou tua, cê sabe! Feliz seja seu novo ciclo!!", escreveu ela.

Confira a homenagem de aniversário de Fabiula Nascimento para Emanuelle Araújo:

