Fabio Porchat comenta look inusitado que Maíra Cardi usou para seu casamento

A coach de emagrecimento Maíra Cardi apareceu usando branco na cerimônia de Fabio Porchat

O comediante Fabio Porchat (39) contou um acontecimento inusitado envolvendo a coach de emagrecimento Maíra Cardi (39). Ele a contratou na época em que decidiu perder peso.

No podcast 'Quem pode, Pod', apresentado por Fernanda Paes Leme (39) e Giovanna Ewbank (36), Porchat falou sobre seu processo para eliminar peso comandado pela ex-mulher de Arthur Aguiar (33).

Ao atingir a meta, ele ficou completamente satisfeito, e em 2017 quando ia se casar com Nataly Mega, convidou a coach para a cerimônia como forma de agradecimento. Porém, o traje dela impressionou.

“Inclusive, a Maíra foi no meu casamento… de branco! Beijo para vocês todos!”, debochou ele. Chocada, Ewbank perguntou o que os noivos acharam, mas Porchat desconversou. Fernanda então não aguentou e começou a rir, o que fez com que todos caíssem na risada.

Porchat ainda comentou que já se envolveu com a cantora Anitta (29). "A gente se pegou um pouquinho. Ficamos três vezes, uma coisa assim... Mas faz tanto tempo, sei nem se ela lembra. Foi 2013, faz muito tempo", disse ele.

Ele se lembrou de um boato que surgiu na mesma época: "Engraçado que uma semana antes [de ficar com Anitta] tinha saído que eu tinha um caso com o modelo do Espírito Santo, que eu tinha dado uma moto de presente para ele", relembrou.

Veja o trecho do podcast com Fabio Porchat: