Fábio Porchat revela que já ficou com Anitta: 'Sei nem se ela lembra'

Fábio Porchat surpreende ao relembrar 'ficadas' com Anitta no passado

O apresentador Fábio Porchat (39) revelou que já ficou com a cantora Anitta (29) no passado. Ele contou a história durante uma participação no podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39). O artista revelou que eles ficaram algumas vezes, mas que não sabe se ela lembra disso.

"A gente se pegou um pouquinho. Ficamos três vezes, uma coisa assim... Mas faz tanto tempo, sei nem se ela lembra. Foi 2013, faz muito tempo", disse ele.

Então, Porchat ainda lembrou de um boato que surgiu na época. "Engraçado que uma semana antes [de ficar com Anitta] tinha saído que eu tinha um caso com o modelo do Espírito Santo, que eu tinha dado uma moto de presente para ele", relembrou.

Fábio Porchat fala sobre infertilidade

Também no podcast Quem Pode, Pod, Fábio Porchat contou que descobriu que não pode ser pai de forma natural. Ele revelou que fez um teste de farmácia de fertilidade masculina e descobriu que tem uma taxa baixa de espermatozóides. Assim, ele foi ao médico e confirmou que só conseguirá ser pai por meio da inseminação artificial.

“Me liga o médico: ‘Fabio, você tinha razão. Deu uma contagem baixíssima’. Isso não tem a ver com a quantidade de esperma que sai, mas sim com a quantidade de espermatozoide. Para um homem ter filho naturalmente, normalmente, ele pode ter de 150 milhões a 50 milhões de espermatozoides. O meu deu tipo 2 milhões. Baixíssimo. O cara falou que pra ter filho de forma natural tem que ser um milagre divino”, contou.

Ele ainda conta que, se quiser ser pai, terá que recorrer a tratamento. “Ele falou que só posso ter filho fazendo inseminação e falei 'eu acho até bom'”, afirmou. “O que me dá medo é que para sempre. O para sempre me irrita muito. Eu não quero uma coisa de fora atrapalhando o andamento da minha vida, que está ótima”, explicou, sobre nunca ter sonhado ser pai.