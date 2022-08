Fábio Assunção completa 51 anos e reflete: ''Revirar tudo o que valha a pena nascer''

De cabelo branco e barba, ator Fábio Assunção reflete sobre o início dos 51 anos em texto sobre nascimento

O ator Fabio Assunção está completando 51 anos nesta quarta-feira, 10, e usou as redes sociais para fazer uma pequena reflexão sobre a data comemorativa e o seu novo ciclo.

O artista compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto de seu rosto, com a barba e cabelos grisalhos, sem edições ou efeitos, com um poema na legenda da publicação: "'Ninguém oferece flores. A flor, em sua fugaz existência, já é a oferenda. Talvez, alguém, de amor, se ofereça em flor. Mas só a semente oferece flores.'", escreveu ele ao citar o texto Flores, da obra Tradutor de Chuvas, de Mia Couto.

Ainda no texto, o artista abordou sobre a nova idade marcando os perfis de sua mulher, Ana Verena, e da filha deles, Alana (1). Além de Ella Felipa (10), fruto da relação do ator com Karina Tavares, eJoão Assunção (19), do casamento com Priscila Borgonovi: "Aniversário é ciclo do Sol. Hoje estimo a Terra, onde as sementes prosperam e a natureza resulta múltipla e colossal. O sol seguirá regendo minha vida, enquanto giramos ao redor dele. Em mim, quero revirar e revirar tudo o que valha a pena nascer. Arar, banhado de chuva, com meus amores brincando dentro do vento", completou.

A atriz Ana Verena também usou as redes sociais nesta quarta-feira, 10, para celebrar o aniversário do seu marido, o ator Fábio Assunção, que está completando 51 anos em volta do sol. No texto, a artista recordou momentos especiais com o maridão, além de momentos especiais do ator com a filha do casal, Alana, de apenas 1 ano.

"Hoje é dia do ser humano mais coração manteiga derretida que já conheci. Digo ser humano, porque, sim, se tem uma coisa genuína nele é a humanidade, a preocupação com o outro, com o coletivo. Ele é generoso, amigo, parceiro, tem escuta e também tem voz. Sabe um pouco de tudo e, se não sabe, pesquisa. Ele é inteligente, interessado e interessante. Um ser excêntrico e comum, à maneira dele. Por isso, ele é único, mas também é vários. Coloca arte em tudo o que faz. Aliás, ele é arte pura. Sensível. Muito sensível. Já falei que ele tem coração de manteiga? Ah sim, já falei. Que ele chora ouvindo música, vendo filme, lendo o trecho de um livro… Chora quando contempla a natureza, quando ouve algum pensamento que faça sentido. Ele é intensidade e calmaria. Ele é fácil e difícil, talvez um difícil fácil. Ele é tanta coisa, e acima de tudo ele é meu amor. Feliz novo ciclo, parceiro. Te amo", escreveu ela.

