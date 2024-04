Ex-BBB Natália Deodato encanta ao celebrar aniversário da irmã: "Princesinha"

A ex-BBB Natália Deodato encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de aniversário da irmã caçula, Valentina

A ex-BBB Natália Deodato explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 4, ao compartilhar uma sequência de cliques com a irmã caçula, Valentina. A menina completou seu primeiro ano de vida, e ganhou uma festa luxuosa para comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a participante do BBB 22 mostrou os detalhes da celebração, que foi decorada com muitas bexigas coloridas, flores e borboletas. Para a festa, a aniversariante surgiu usando um lindo vestido, uma sandália rosa e uma presilha no cabelo.

Ao dividir os registros da festa, Natália homenageou a irmã. "Um ano de pura doçura ao lado da minha irmãzinha! Que felicidade comemorar essa data tão marcante nas nossas vidas, minha princesinha que chegou transformando tudo", disse ela no começo do texto.

E completou: "Que a vida reserve sempre sorrisos e muita alegria para você, que o Espirito Santo lhe guarde e lhe proteja na sua caminhada, que você seja a mulher sábia que a palavra nos ensina.Te amo irmã", finalizou a declaração.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Deodato 🐆 (@natalia.deodato)

Natália Deodato revela que chorou com fala de Beatriz no BBB 24

Em entrevista à CARAS Brasil, Natália Deodato, do BBB 22, revela ter se questionado sobre seu comportamento no reality show. Ao relembrar o episódio do Sincerão exibido no dia 15 de janeiro, a influenciadora destaca fala de Beatriz que a emocionou no sofá de casa.

"Eu chorei muito porque foi muito legal como a Bia colocou algo ali dentro que eu muitas das vezes falava dentro do jogo, participando eu falava isso: 'Natália, você não está aqui para agradar ninguém'. Me sentia [exatamente assim]. Mas a gente se pega no convívio da sociedade e quer ser aceito, quer ser amado. Hoje a nossa maior necessidade é isso, é a verdade. Lá dentro eu me perdia nessa. Quando ouvi aquela fala da Bia eu falei: 'Poxa, era só isso que eu precisava'", relembra.