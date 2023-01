Entre idas e vindas, Tania Mara comemora dois anos com Tiago Piquilo: ''O amor sempre vence''

Em meio à polêmicas no relacionamento, cantora Tania Mara e Tiago Piquilo trocam declarações nos dois anos de namoro

Na madrugada desta segunda-feira, 16, a cantora Tania Mara (39) usou as redes sociais para declarar seu amor ao namorado, Tiago Piquilo (38)!

Os dois, que enfrentaram dificuldades e chegaram a ficar separados por um período, reataram o relacionamento em outubro pela terceira vez. Comemorando dois anos com o ex-Fazenda, ela prestou uma homenagem em seu perfil no Instagram ao compartilhar um vídeo de diversos momentos do casal.

"Hoje faz exatamente 2 anos que nos permitimos fazer parte um da vida do outro. Dois anos intensos, cheios de desafios, batalhas, renúncias, risos, choros, conversas, momentos, alegrias, tristezas, erros, acertos, aprendizado, evolução, incertezas e certeza de que o amor sempre vence", iniciou ela.

"Desde que haja transparência, respeito, humildade, paciência e vontade para alinhar propósitos. Parabéns pra nós @tiago.hugoetiago que Deus nos abençoe! Te amo, meu moreno!", disse ainda Tania Mara.

Nos comentários, Tiago se declarou: "2 anos que caí nessa lábia! 2 anos que esse cheiro ferrou tudo! Rs... Amém! Que venham anos de vida, saúde, e possibilidades de amadurecermos juntos, vivermos coisas boas, crescermos juntos em tudo que for preciso. Te amo, loira! Deus faça parte de nossas vidas."

Em sua conta, Piquilo também fez um texto carinhoso para a amada. "Hoje completamos 720 dias, 17.520 horas de conexão, 2 anos do nosso primeiro beijo e nossa primeira oportunidade juntos. Passou rápido e, ao mesmo tempo, tantas coisas vividas... Caramba! Que Deus continue presente em todos os nossos momentos. Que tenhamos saúde, que tenhamos fé e uma relação saudável, com respeito, amor e transparência. Seguimos... Te amo", postou.

Confira a declaração de Tania Mara para Tiago Piquilo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tania Mara (@taniamaraoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tiago Piquilo (@tiago.hugoetiago)

Tania Mara se declara após reatar com Tiago Piquilo

A cantora Tania Mara e o cantor Tiago Piquilo, da dupla com Hugo, decidiram dar mais uma chance para o amor! Os artistas reataram o namoro pela terceira vez após terem terminado no mês de setembro de 2022. Tania usou as redes sociais para confirmar a volta do casal e fez uma declaração de amor para Tiago.

Os dois começaram a namorar em janeiro de 2021 após se conhecerem nos bastidores do programa Canta Comigo. Eles se separaram pela primeira vez em 2021, em meio à repercussão de cirurgia de aumento peniano do cantor em janeiro daquele ano. Em junho de 2021, reataram, e três meses depois, se separaram pela segunda vez.

Na época do primeiro término, Tiago explicou que a separação se deu por conta da repercussão da polêmica cirurgia. As notícias sobre a operação teriam desagradado à cantora.

Vale lembrar que Tania foi casada com o diretor de televisão Jayme Monjardim, com quem teve uma filha, Maysa, de 12 anos.

