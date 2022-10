Tania Mara faz declaração após reatar namoro com Tiago Piquilo pela terceira vez

Cantora Tania Mara e sertanejo Tiago Piquilo reatam namoro pela terceira vez após polêmica de cirurgia peniana

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 09h41

A cantora Tania Mara (39) e o cantor Tiago Piquilo (38), da dupla com Hugo, decidiram dar mais uma chance para o amor!

Os artistas reataram o namoro pela terceira vez após terem terminado no mês de setembro. Tania usou as redes sociais para confirmar a volta do casal e fez uma declaração de amor para Tiago em publicação em seu perfil no Instagram, no último domingo, 16.

"Meu amor, meu moreno, meu namorado @tiago.hugoetiago nosso dia 16! 1 ano e 9 meses de muito amor, evolução, superação. Deus e Nossa Senhora nos fortalecendo e nos unindo cada vez mais. Que eles continuem nos abençoando e guiando. Te amo!!!", escreveu Tania Mara na legenda.

Tiago também homenageou a amada na web: "Que nosso namoro tenha sempre Jesus como pilar, como administrador de cada momento e de cada escolha. No dia de hoje, 1 ano e 9 meses de muitos momentos juntos. Amo você."

Os dois começaram a namorar em janeiro de 2021 após se conhecerem nos bastidores do programa Canta Comigo. Eles se separaram pela primeira vez no ano passado, em meio à repercussão de cirurgia de aumento peniano do cantor em janeiro de 2021. Em junho, reataram, e três meses depois, se separaram pela segunda vez.

Na época do primeiro término, Tiago explicou que a separação se deu por conta da repercussão da polêmica cirurgia. As notícias sobre a operação teriam desagradado à cantora.

Vale lembrar que Tania foi casada com o diretor de televisão Jayme Monjardim, com quem teve uma filha, Maysa, de 12 anos.

Confira a declaração de Tania Mara para Tiago Piquilo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tania Mara (@taniamaraoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tiago piquilo (@tiago.hugoetiago)

Tiago Piquilo revela detalhe de cirurgia íntima

O cantor sertanejo e ex-A Fazenda Tiago Piquilo deu o que falar ao revelar que fez uma cirurgia íntima no ano passado. Agora, ele relembrou mais detalhes da cirurgia no pênis. O artista disse que fez o procedimento por uma questão estética e descobriu a cirurgia em uma conversa com amigos. Ele pesquisou mais sobre o assunto e decidiu fazer. Tiago contou que a cirurgia foi feita com a retirada de gordura da região da sua barriga, que foi colocada na região do órgão genital. “Eu fui entender isso e falei: 'doutor, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma engordadinha na criança'. Eu dei uma engordadinha, foi a única coisa que eu fiz. Tirei gordura da barriga”, disse ele ao podcast Inteligência Ltda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!