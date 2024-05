Em meio a resgates no RS, Lucas Chumbo celebra 2 anos da filha à distância

Lucas Chumbo compartilhou uma homenagem em celebração ao aniversário de 2 anos da filha; surfista está ajudando em resgates no RS

O surfista Lucas Chumbo, que está no Rio Grande do Sul desde o início desta semana para ajudar no resgate de vítimas ilhadas nas regiões, usou as redes sociais para comemorar o aniversário da filha, Maitê. A pequena, fruto de seu casamento com a advogada Monise Alves, completa 2 anos de vida nesta quinta-feira, 9.

Através de seus stories no Instagram, o atleta e ex-BBB 20 repostou uma publicação com uma foto da herdeira. Na imagem, compartilhada originalmente no perfil de Michele Cabral, mãe de Lucas, uma mensagem carinhosa foi direcionada à netinha.

"Hoje é dia do meu amor Maitê, 2 aninhos só de alegria. Obrigada Deus, por essa benção!", escreveu a avó da aniversariante. Esposa de Lucas Chumbo, Monise também republicou a homenagem da sogra em seu perfil oficial.

Além da pequena Maitê, Lucas Chumbo e Monise Alves também são pais de Zion, de quase 9 meses de vida.

Filha de Lucas Chumbo completa 2 anos - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝑀𝑜𝓃𝒾 ✌🏼️💜☘♒️🧿 (@monisealves)

Ao lado de Pedro Scooby e outros amigos surfistas, Chumbo saiu do Rio de Janeiro em direção ao Rio Grande do Sul para auxiliar no resgate de moradores em meio a enchentes com jet ski. Na última quarta-feira, 8, a esposa do atleta emocionou os internautas ao compartilhar a imagem do momento em que ele resgatou um bebê.

"Recebi essa foto agora pouco e foi impossível segurar as lágrimas. Só consegui pensar em como nossos filhos têm sorte. Ele saiu de casa só com a roupa do corpo, uma roupa de borracha e a vontade de ajudar. Obrigada por tanto, meu amor. Muito orgulho por aqui", declarou Monise na legenda da postagem.

Nos comentários, a mãe da criança agradeceu toda ajuda e solidariedade do surfista. "As gêmeas estão juntas novamente graças ao resgate de homens que saíram das suas casas para fazer a diferença. Gratidão @lucaschumbo, @pedroscooby e toda sua equipe de homens desbravadores", disse a mulher em seu perfil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Scooby (@pedroscooby)

Luana Piovani agradece esposa de Scooby após atitude com o filho

Luana Piovani voltou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 08, para falar sobre a situação de seu filho mais velho, Dom, depois de revelar que o menino, que mora atualmente com o pai no Brasil, ainda não estava matriculado na escola.

Agora, ela reapareceu nos Stories de seu Instagram e agradeceu Cintia Dicker, atual esposa de Pedro Scooby, por ter levado o jovem para a escola: "Feliz que toda sociedade brasileira está se unindo e se movimentando pra ajudar o nosso Rio Grande do Sul, graças a Deus. Aqui em Portugal, estamos fazendo um movimento bem positivo. Assim como também me dá muito alívio em saber que meu filho foi à escola. Finalmente", disse Luana.

Dias atrás, a atriz e modelo brasileira, que vive em Portugal, contou que Dom, de 12 anos, não estava indo para a escola. Segundo Luana, seu filho estava há 20 dias no Rio de Janeiro e ainda não havia frequentado a instituição de educação.

Sem citar nomes, ela compartilhou uma captura de tela de diversas pessoas parabenizando o surfista pela iniciativa de apoiar a região sul do país. Na sequência, a apresentadora não hesitou em responder aos comentários: "Para vocês que acham ele o máximo, peguem a senha", disparou.