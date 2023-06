Em meio à luta contra demência, Bruce Willis recebe homenagens de Demi Moore e atual esposa

O astro de ‘Duro de Matar’, Bruce Willis, recebeu homenagens de feliz dia dos pais neste domingo dia 18

O ator Bruce Willis recebeu homenagens que emocionou seus fãs. A sua atual esposa, Emma Heming, e de sua ex-esposa, a atriz Demi Moore, postaram em suas redes sociais declarações para o ator. O astro de 68 foi celebrado pelas mães de suas cinco filhos por causa do Dia dos Pais, comemorado ontem, dia 18 de junho, nos Estados Unidos.

As homenagens ao protagonista da franquia ‘Duro de Matar’ foram feitas em meio às lutas do artista contra seus diagnósticos de demência e afasia. Durante seu casamento com estrela de ‘Ghost’, entre 1987 e 2000, Willis teve Rumer (34 anos), Scout (31 anos) e Tallulah (29 anos). Aí depois ele teve Mabel (10 anos) e Evelyn (7 anos), do atual casamento, com Emma Heming.

Demi Moore compartilhou uma foto antiga, em preto e branco, com Willis na companhia das filhas, e escreveu: “Eternamente grata a você BW por me dar essas três lindas meninas. Nós amamos nosso #papaidemeninas. Feliz dia dos pais!”.

Já Hemming compartilhou uma foto mais recente, com a filha mais velha do casal, Mabel, deitada de olhos fechados em um dos ombros de Willis.

A modelo escreveu na legenda: “O Dia dos Pais é um momento em que posso refletir sobre meu profundo apreço e respeito que tenho por Bruce ao vê-lo ser o pai de nossas pequeninas. Onde pode não ser ‘convencional’, o que ele está ensinando irá abranger gerações”.

Ela concluiu dizendo: “Amor incondicional, bondade, força, compaixão, paciência, generosidade, resiliência. Feliz Dia dos Pais para o melhor pai que conheço, que será para sempre o presente que continua presenteando nossa família”.

Bruce recentemente virou vovô! Rumer Willis, a filha mais velha do casal deu boas vindas à primeira filha no final de Abril, chamada Louetta.

"Pura magia. Você é mais do que jamais sonhamos", escreveu a cantora e atriz ao publicar a primeira foto da pequena Louetta Isley Thomas Willis com os olhos fechados. Rumer revelou que a filha nasceu em 18 de abril.

