Em hotel de luxo, Vitória Strada e Marcella Rica celebram três anos de relacionamento

Atriz Vitória Strada faz surpresa para a noiva, Marcella Rica, para comemorar os três anos de união

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 14h54

Nesta quarta-feira, 23, Vitória Strada (25) e Marcella Rica (30) estão completando 3 anos de união!

E para celebrar a data mais que especial, o casal está aproveitando o dia no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, as duas dividiram alguns registros do momento a dois e encantaram os fãs.

"Segunda casa carioca", brincou a atriz na legenda de uma das publicações onde elas posaram pelo hotel.

Já pelos stories, Vitória mostrou a surpresa que preparou para a noiva. Ela alugou um avião para passar em frente ao local com uma faixa escrita "Marcella Rica, eu te amo", e claro que a produtora se surpreendeu.

