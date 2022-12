Em clima de Natal, Rebeca Abravanel publica selfie rara com as irmãs

Ao lado de Alexandre Pato, Rebeca Abravanel fez selfie com três de suas irmãs e encantou

A apresentadora Rebeca Abravanel (41) encantou ao compartilhar uma selfie nesta quinta-feira, 01, com três de suas irmãs e o marido, o jogador Alexandre Pato (33).

Discreta com sua vida pessoal, raramente a esposa do atleta compartilha algum clique de sua intimidade. Mas, para a felicidade dos fãs, ela registrou um encontro em clima de Natal com Patrícia Abravanel (45), Renata Abravanel (37) e Daniela Beyruti (46).

"Merry x-mas", escreveu Rebeca Abravanel "feliz Natal" em inglês ao fazer a foto em um lugar com decoração natalina.

No Dia dos Pais deste ano, todas as filhas de Silvio Santos (91) apareceram unidas ao lado do apresentador comemorando o momento.

Veja a selfie de Rebeca Abravanel com as irmãs:

Rebeca Abravanel relembra tietagem em Alexandre Pato antes do casamento: ''De fã para esposa''

Em clima de TBT, Rebeca Abravanel resolveu relembrar uma foto antiga com o marido, Alexandre Pato. A apresentadora compartilhou o registro de uma tietagem que fez com o jogador de futebol e impressionou os fãs.

Com um vídeo, a filha de Silvio Santos mostrou o 'antes e depois' do casal. Na primeira imagem, ela posa ao lado do atleta, que usa a camiseta da Seleção Brasileira. Já na segunda, os dois já aparecem depois do casamento.

"TBT de fã para esposa. Meu amor", escreveu ela na legenda da publicação.

