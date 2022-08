Rebeca Abravanel relembra tietagem em Alexandre Pato antes do casamento: ''De fã para esposa''

A apresentadora Rebeca Abravanel resgatou uma foto antiga com o marido, Alexandre Pato, e arrancou elogios dos fãs do casal

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 18h40

Em clima de TBT, Rebeca Abravanel (41) resolveu relembrar uma foto antiga com o marido, Alexandre Pato (32). A apresentadora compartilhou o registro de uma tietagem que fez com o jogador de futebol e impressionou os fãs.

Com um vídeo, a filha de Silvio Santos (91) mostrou o 'antes e depois' do casal. Na primeira imagem, ela posa ao lado do atleta, que usa a camiseta da Seleção Brasileira. Já na segunda, os dois já aparecem depois do casamento.

"TBT de fã para esposa. Meu amor", escreveu ela na legenda da publicação, que recebeu vários comentários.

"Casal muito especial", declarou um internauta; "Que linda história dos dois", disse outro; "Um mais sortudo que o outro", comentou uma terceira.

