Eles cresceram! Filhos de Luciano Huck roubam a cena em vídeo

Os três filhos de Luciano Huck e Angélica aparecem em vídeo de Dia dos Pais e mostram o quanto já cresceram!

Neste Dia dos Pais, o apresentador Luciano Huck ganhou uma homenagem especial dos seus três filhos, Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15 anos, e Eva, de 10 anos, frutos do casamento com Angélica. Os herdeiros apareceram em um vídeo encantador com a mãe para homenagem o pai nesta data especial.

As imagens foram feitas na casa da família e mostrou os filhos de Huck fazendo depoimentos para o pai. O filho mais velho dele, Joaquim, afirmou: “Sabe o quanto eu te admiro, a família toda te admira. Você é um cara que inspira muita gente, com certeza inspira a gente. Que a nossa união familiar seja presente em todos os momentos da nossa vida”.

Por sua vez, o jovem Benício afirmou: “As pessoas falam que a gente tem muitos gostos, muitas coisas parecidas, e isso é uma coisa que eu gosto muito, porque eu te admiro demais”. Então, a pequena Eva declara: “Oi, papai, tudo bem? Eu adoro as nossas viagens, tudo que a gente faz. Você é tudo para mim”.

Por fim, Angélica também deixou um recado para o marido. “Só para dizer que você é o melhor pai do mundo, o melhor pai que eu podia ter pensado, imaginado, para os meus filhos”, afirmou.

Angélica mostra detalhes do look no Criança Esperança

A apresentadora Angélica caprichou na escolha do seu look para cantar no Criança Esperança, da Globo, ao lado de Xuxa e Eliana na noite de segunda-feira, 7. Nas redes sociais, ela mostrou detalhes do seu modelito impecável e recebeu elogios dos fãs.

Para a noite especial, a esposa de Luciano Huck escolheu um vestido do estilista Osvaldo Arcas. O modelito foi feito com aplicações de muito brilho e com transparência para dar um toque especial ao modelito. Nas redes sociais, ela mostrou fotos e vídeos de vários ângulos para exibir os detalhes do vestido longo.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela e do look. “A mais linda”, disse um seguidor. “Look perfeito, make e cabelo também. Toda linda”, afirmou outro. “Simplesmente sensacional e emocionante”, escreveu mais um. “Você estava maravilhosa”, escreveu outro.