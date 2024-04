Ela cresceu! Daniela Albuquerque comemora aniversário da filha: "Meu amor"

Nas redes sociais, a apresentadora Daniela Albuquerque comemorou o aniversário de 12 anos da filha mais velha, Alice, com bela homenagem

Daniela Albuquerque usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha mais velha, Alice. A menina, fruto de seu casamento com Amilcare Dallevo Jr, completou 12 anos de vida nesta segunda-feira, 22.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora da RedeTV! postou algumas fotos recente da aniversariante, e recordou algumas imagens de quando ela era pequenininha. Já na legenda, ela parabenizou a herdeira.

"Hoje é o aniversário da minha princesa Alice. Ela está completando 12 anos. Que Deus com a sua infinita bondade continue abençoando a sua vida. Filha, nós te amamos muito. Você é preciosa. Que você continue sendo essa menina cheia de luz. Temos muito orgulho de você. Parabéns, meu amor maior. Muitas bençãos", escreveu a famosa.

Os fãs deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns, princesa! Que Deus te abençoe e te proteja sempre! Você é luz!", disse uma seguidora. "Parabéns, Alice linda", escreveu outra. "Viva, parabéns, Alice. Que Deus continue te abençoando muito. Muita saúde e alegria, princesa", falou uma fã.

Além de Alice, Daniela e Amilcare também são pais de Antonella, de oito anos.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@danialbuquerquetv)

Filhas de Daniela Albuquerque roubam a cena em vídeo inédito

A apresentadora Daniela Albuquerque usou suas redes sociais para postar um vídeo inédito ao lado da família. A morena organizou uma celebração especial na mansão onde vive com o marido, Amilcare Dallevo Jr, e as duas filhas, Alice, e Antonella, que chamaram atenção no registro.

Ela compartilhou detalhes especiais da sua preparação para receber os convidados, como a mesa posta na mansão. Em seguida, a apresentadora mostrou como coordenou os looks com suas filhas, que vestiam roupas brancas e cheias de brilho, seguindo o estilo da mãe. "Como é bom celebrar a vida", escreveu. Confira!