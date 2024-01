Filhas de Daniela Albuquerque roubam a cena em vídeo inédito: 'Estão lindas'

Apresentadora da RedeTV, Daniela Albuquerque impressiona ao dividir vídeo raro ao lado das duas herdeiras, Alice e Antonella

A apresentadora Daniela Albuquerque usou suas redes sociais para mostrar como foi sua virada do ano em um vídeo inédito ao lado da família. A morena organizou uma celebração especial na mansão onde vive com o marido, Amilcare Dallevo Jr, e as duas filhas, Alice, de 11 anos, e Antonella, de oito, que chamaram atenção no registro.

Em seu perfil oficial do Instagram, Daniela compartilhou detalhes especiais da sua preparação para receber os convidados, como a mesa posta na mansão. Em seguida, a apresentadora mostrou como coordenou os looks de ano novo com suas filhas, que vestiam roupas brancas e cheias de brilho, seguindo o estilo da mãe.

Por fim, toda a família de Daniela aparece celebrando a chegada de um novo ano: “Como é bom celebrar a vida”, escreveu a apresentadora, que costuma ser discreta sobre sua vida pessoal, mas aproveitou o clima de comemoração para compartilhar vários registros ao lado do marido e de suas filhas no final do vídeo.

Nos comentários, os seguidores ficaram encantados com as meninas: “Estão tão lindas”, uma admiradora elogiou: “Quem pode pode! A vida é uma passagem! Aproveitem!”, outra exaltou as festividades. “Família linda e casa linda”, exaltou um terceiro. “Arrasou Dani, você está linda! Sua mesa está linda também!”, disse mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@danialbuquerquetv)

Vale lembrar que Daniela é apresentadora da Rede TV!. Ela comanda o programa semanal, 'Sensacional'. Antes da atração, a jornalista passou por outras atrações na emissora de seu marido, como 'Dr. Hollywood', 'Manhã Maior' e 'Sob Medida'. Além do trabalho na televisão, ela também usa as redes sociais para se conectar com seus fãs.

Quantos anos tem Daniela Albuquerque?

Em julho do ano passado, a apresentadora Daniela Albuquerque mostrou em sua rede social como foi a celebração de seu seu aniversário. A musa completou 41 anos e comemorou em grande estilo com uma festa ao lado de seu marido, filhas e amigos próximos fora do Brasil, nos Estados Unidos De origem humilde, ela ficou encantada com a celebração.

"Meu novo ciclo. Que Deus continue me abençoando para aproveitar essa vida linda. Eu amo viver. Obrigada por todas as mensagens de aniversário. Essa leonina aqui ama receber uma mensagem de vocês. Amo vocês. Obrigada por tudo. Amores da minha life", disse a apresentadora, que também recebeu homenagens em seu programa; confira os cliques do festão.