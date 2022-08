Edson Celulari e Karin Roepke celebram 6 meses da filha com festa temática

Ator Edson Celulari e a esposa, Karin Roepke, fazem festinha temática no mêsversário de 6 meses da primeira filha juntos, Chiara

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 13h29

A herdeira mais nova do ator Edson Celulari (64) está completando mais um mês de vida e ganhou uma festinha dos papais corujas!

Nesta segunda-feira, 22, a mulher do artista, Karin Roepke (40) compartilhou sequência de registros da comemoração de 6 meses da pequena Chiara. A loira, que também fez aniversário recentemente, contou que decidiu celebrar seu novo ciclo com a herdeira ao mostrar a bebê vestida de leoa.

A pequena esbanjou fofura ao surgir com roupinha e orelhinhas do animal, que foi tema da festa, e chamou atenção com seus lindos olhos azuis. Nas imagens, publicadas no Instagram, o casal posou também ao lado de familiares.

"Roarr!!! Ouviu o rugido dessa leoazinha de 6 meses? Como uma boa leonina, comemorei meu aniversário junto com o mêsversário da Chiara no melhor estilo #talmãetalfilha Leoas!", escreveu Karin na legenda do post.

"Não tá dando, sério", babou a irmã de Chiara, Sophia Raia, nos comentários. "Meus Deus que lindas! Parabéns Chiara", "Que lindaaaaaa", "Simplesmente maravilhosa", "Sem condições! Perfeita", "Parabéns. Um amor a bonequinha!", "Simplesmente lindas, ela deve ser uma cópia sua quando era bebê.", elogiaram os seguidores.

Edson Celulari e Karin Roepke comemoram 6 meses da filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karin Roepke (@karinroepke)

Edson Celulari se declara para Karin Roepke

Na sexta-feira, 19, Karin Ropke completou mais um ano de vida e Edson Celulari fez um vídeo em homenagem à amada. No clipe, o artista reuniu uma série de fotos e vídeos, em diferentes momentos e se derreteu pela esposa: "Hoje é o seu dia, minha Galega, parabéns! Dia de celebrar sua força, seu brilho, maternidade, determinação e generosidade. E, claro, o poder da sua juba leonina que sempre me faz tremer na hora certa, de orgulho e admiração. Que Deus te abençoe em todos os seus múltiplos caminhos. Feliz Aniversário, meu amor".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!