Edson Celulari comemora aniversário da esposa com lindo vídeo em homenagem à ela

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 19h55

Nesta sexta-feira, 19, a casa de Edson Celulari (64) está em festa! Isso porque a esposa do ator, Karin Ropke (40), esta completando mais um ano de vida! Para celebrar esse dia especial, o ator fez um vídeo em homenagem à amada.

No clipe, o artista reuniu uma série de fotos e vídeos da amada, em diferentes momentos, alguns mais despojados como a sua rotina dela com a filha do casal, Chiara e outros mais especiais, como o casamento dos dois, além de muitos registros da loira modelando.

Na legenda, ele não se conteve e fez uma linda homenagem à amada: "Hoje é o seu dia, minha Galega, parabéns! Dia de celebrar sua força, seu brilho, maternidade, determinação e generosidade. E, claro, o poder da sua juba leonina que sempre me faz tremer na hora certa, de orgulho e admiração.

Que Deus te abençoe em todos os seus múltiplos caminhos. Feliz Aniversário, meu amor".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Muitas felicidades sempre", disse um. "Casal lindo!!", falou outro. "Parabéns Karen! Menina linda", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo que Edson Celulari publicou para celebrar o aniversário da esposa, Karin Ropke:

